Певица из Индонезии умерла на сцене от укуса кобры

Новости Индонезии. Ирма Бьюл использовала в своих шоу элементы танца со змеями. 29-летняя певица случайно наступила на хвост королевской кобре во время своего выступления. Змея вцепилась в бедро девушки.

Вместо того чтобы прекратить выступление и обратиться за медицинской помощью, Ирма Бьюл осталась на сцене и продолжила петь.

Через 45 минут после укуса у девушки начались судороги и рвота. Ее отвезли в больницу.

Но врачи уже ничем не смогли ей помочь. По мнению специалистов, Бьюл не сразу почувствовала действие яда. Как пишет Asia One, Ирма даже отказалась выпить противоядие, которое предложил ей дрессировщик.

Королевская кобра считается едва ли не самой ядовитой змеей в мире. Ее укус способен убить слона.

Несколько лет назад не на шутку перепугались жители и гости Минска. На улице Веры Хоружей ядовитая кобра несколько часов не позволяла людям пройти в аптеку.