Животноводы в Испании гонят стада овец прямо через Мадрид

Тысячи овец заполнили Мадрид. Такое в центре Мадрида увидишь нечасто. Город наводнён тысячами овец.



Животноводы гонят свои стада прямо через столицу в ходе ежегодной миграции на зимние пастбища. Этой традиции уже 800 лет.



Раньше на месте Мадрида была сельская местность. Потом вырос большой город, но фермеры не изменили маршрут перегона овец. Власти Испании не только не препятствуют традиции, но и поддерживают её. Право фермеров на пользование древними маршрутами миграции скота в стране защищено законом.



Овец здесь около двух тысяч. В то время как некоторые из них пробуют на вкус столичную растительность на клумбах и изгородях, мадридцы и гости столицы в восторге от необычного зрелища.

Испанские животноводы имеют право использовать 125 тысяч километров маршрутов по всей стране для миграции своих стад. По ним они ежегодно перегоняют около миллиона животных.