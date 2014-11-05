Залив в Гонконге украшает огромное 3D-шоу

На огромном здании у залива Гонконга разворачивается настоящее световое представление. В среду здесь начали показ серии масштабных 3D-шоу под общим названием «Иллюминация залива Виктория».



Согласно плану, подобные зрелища будут проходить здесь ежедневно в течение трёх недель.



Чтобы показать такое представление, на фасад здания поместили гигантские экраны. Шоу сопровождается динамичной музыкой.

Показанные темы отражают историю и культуру Гонконга. Шоу длится 15 минут. Его транслируют каждые полчаса с 20:30 до 22:15.



Это мероприятие приурочено к 10-летнему юбилею ещё одного светового представления, которое в Гонконге демонстрируют каждый день. Называется оно «Симфония света» и заключается в том, что прожекторы и лазеры освещают около 40 зданий на берегу залива. Начинается оно каждый вечер в 20:00 и тоже сопровождается музыкой.