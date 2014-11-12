Прямой эфир

В Москву приехал знаменитый мамонтенок Юка

12 ноября 2014 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Москву приехал Юка - уникальный и хорошо сохранившийся мамонтенок. Останки животного пролежали во льдах на берегу моря Лаптевых  в Якутии около 39 тыс. лет.

Юку обнаружили случайно в 2010 году. На ее шкуре имеются шрамы. Они свидетельствуют о том, что перед смертью, на нее напали хищники.

Это единственный из найденных мамонтов, у которого сохранился мозг.

Прежде чем посетить Москву, Юка уже посетила Тайвань и Японию. В столице мамонтенок станет гостем на фестивале русского географического общества.

Увидеть Юку можно в Центральном доме художника на Крымском валу.

# Фотофакт # калейдоскоп # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

Другие новости рубрики

Все новости
Поклонники Гарри Поттера теперь могут попасть в Хогвартс
11 ноября 2014 09:17

Поклонники Гарри Поттера теперь могут попасть в Хогвартс

Залив в Гонконге украшает огромное 3D-шоу
05 ноября 2014 10:44

Залив в Гонконге украшает огромное 3D-шоу

Израильские пловцы установили новый мировой рекорд: заплыв от Кипра до Израиля
24 октября 2014 09:39

Израильские пловцы установили новый мировой рекорд: заплыв от Кипра до Израиля