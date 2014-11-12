В Москву приехал знаменитый мамонтенок Юка

В Москву приехал Юка - уникальный и хорошо сохранившийся мамонтенок. Останки животного пролежали во льдах на берегу моря Лаптевых в Якутии около 39 тыс. лет.
Юку обнаружили случайно в 2010 году. На ее шкуре имеются шрамы. Они свидетельствуют о том, что перед смертью, на нее напали хищники.
Это единственный из найденных мамонтов, у которого сохранился мозг.
Прежде чем посетить Москву, Юка уже посетила Тайвань и Японию. В столице мамонтенок станет гостем на фестивале русского географического общества.
Увидеть Юку можно в Центральном доме художника на Крымском валу.