В Москву приехал знаменитый мамонтенок Юка

В Москву приехал Юка - уникальный и хорошо сохранившийся мамонтенок. Останки животного пролежали во льдах на берегу моря Лаптевых в Якутии около 39 тыс. лет.

Юку обнаружили случайно в 2010 году. На ее шкуре имеются шрамы. Они свидетельствуют о том, что перед смертью, на нее напали хищники.

Это единственный из найденных мамонтов, у которого сохранился мозг.

Прежде чем посетить Москву, Юка уже посетила Тайвань и Японию. В столице мамонтенок станет гостем на фестивале русского географического общества.

Увидеть Юку можно в Центральном доме художника на Крымском валу.