Поклонники Гарри Поттера теперь могут попасть в Хогвартс

Если вы когда-нибудь мечтали хоть на одну ночь окунуться в волшебный мир Гарри Поттера, то это желание теперь осуществимо. Об этом позаботились владельцы лондонского отеля Georgian House, подготовив для своих гостей стилизованные номера.

Стоит зайти внутрь, и сомнений не остается - это Хогвартс - школа волшебников из таинственной Вселенной Гарри Поттера.

Полумрак, мерцающие свечи, бутылочки с зельем, книги заклинаний… Создается ощущение, что в любую минуту может появиться и сам герой популярной саги о чародеях.

Владелица отеля говорит, что на такую трансформацию гостиничных номеров ее вдохновила книга о Гарри Поттере, а также успех музея, посвященного этому персонажу.

Отель оказался на верном пути. После его рекламы, поклонники Гарри Поттера ринулись бронировать номера. Одна ночь и завтрак в цивилизованном номере для двоих стоит 402 доллара.

Огромная популярность фильма и книг о Гарри Поттере породила различные тематические мероприятия в Лондоне. Поклонники юного волшебника могут посетить музей на студии Warner brothers, где снимались все восемь серий, а также можно отправиться на пешеходную экскурсию маглов или купить автобусный тур.