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Жанна Агузарова радикально сменила имидж и показала содержимое сумочки

10 марта 2019 06:41
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Новости России. Российская певица Жанна Агузарова кардинально сменила имидж и показала, что у неё в сумочке. Видеозапись с бывшей вокалисткой группы «Браво» появилась в издании «Vogue».  

Артистка увеличила губы и сменила причёску. В этот раз Жанна отдала предпочтение обычному тёмному цвету волос и сделала чёлку.  

Жанна Агузарова радикально сменила имидж и показала содержимое сумочки-1

Фото: скриншот из видео Vogue  

Что касается содержимого сумки, то там ничего необычного. Кассетный магнитофон небольших размеров, два телефона: современный смартфон и старенькая кнопочная «раскладушка», очки и мамин платок, фонарик, веер и косметика.  

Жанна Агузарова радикально сменила имидж и показала содержимое сумочки-4

Фото: скриншот из видео Vogue  

Агузарова известна своим экстравагантным стилем в одежде и эпатажным поведением. В середине 1980-ых по популярности была сравнима с Софией Ротару и Аллой Пугачёвой.  

В конце февраля внесла изменения в свою внешность победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст. 

Артистка побрилась налысо – подробнее здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Жанна Агузарова

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