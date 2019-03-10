Жанна Агузарова радикально сменила имидж и показала содержимое сумочки

Новости России. Российская певица Жанна Агузарова кардинально сменила имидж и показала, что у неё в сумочке. Видеозапись с бывшей вокалисткой группы «Браво» появилась в издании «Vogue».

Артистка увеличила губы и сменила причёску. В этот раз Жанна отдала предпочтение обычному тёмному цвету волос и сделала чёлку.