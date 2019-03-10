Жанна Агузарова радикально сменила имидж и показала содержимое сумочки
Новости России. Российская певица Жанна Агузарова кардинально сменила имидж и показала, что у неё в сумочке. Видеозапись с бывшей вокалисткой группы «Браво» появилась в издании «Vogue».
Артистка увеличила губы и сменила причёску. В этот раз Жанна отдала предпочтение обычному тёмному цвету волос и сделала чёлку.
Фото: скриншот из видео Vogue
Что касается содержимого сумки, то там ничего необычного. Кассетный магнитофон небольших размеров, два телефона: современный смартфон и старенькая кнопочная «раскладушка», очки и мамин платок, фонарик, веер и косметика.
Фото: скриншот из видео Vogue
Агузарова известна своим экстравагантным стилем в одежде и эпатажным поведением. В середине 1980-ых по популярности была сравнима с Софией Ротару и Аллой Пугачёвой.
В конце февраля внесла изменения в свою внешность победительница «Евровидения-2014» Кончита Вурст.
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