Зеркальный лабиринт и мини-мусорный завод. Рассказываем об экологическом квесте под Минском

Михаил Захаренко, хозяин усадьбы:

Это наш знаменитый Страшила, он сделан из металлолома и различных отходов. Так мы демонстрируем принципы сохранения ресурсов.

Экологическое царство – так справедливо назвать приключенческую усадьбу в деревне Новый Двор, что недалеко от столицы. Сказку из дерева и металла хозяин мастерил своими руками, чтобы доказать – запасной планеты у нас нет. Экологические уроки Михаил Захаренко облачил в фантастический квест.

Михаил Захаренко:

Здесь у нас такие замечательные механизмы по спасению планеты. Многим это удивительно, что флисовая одежда делается из пластика. Но самое удивительное – то, что мы все время пьем из одной и той же бутылки. Это такой постоянный круговорот пластика в природе, и очень важно от него как-то правильно избавляться.

Как ученики Хогвартса, участники бороздят просторы квест-румов и разгадывают ребусы. Из комнаты пауков со странными сокровищами попадаем в зеркальный лабиринт. Из разбросанных букв нужно сложить названия исчезающих животных и птиц, но в коридоре отражений сделать это не так-то просто. Кот в мешке может быть по диагонали и через пару-другую зеркал.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Алиса в Зазеркалье прямо. Михаил Захаренко:

Вот, к примеру, в этом зеркале, если вам видно, «чиж» читается, «лев». Слов довольно много. Девочкам сделать это гораздо проще, потому что у них более развито левое полушарие мозга.

Следующий шаг – это такая тайнопись. Задача простая: берем стикер, пишем то слово, которое нашли в зеркальном лабиринте. Если слово написано правильно, оно должно читаться в зеркальном отражении.

Во время путешествия можно буквально оставить свой след на земле. В этом помогут забавные отпечатки со следами животных. Стенды не менее красноречивы. Сколько болеет Земля от пластика и как не вылечиться от батарей? Глобальные проблемы отражены доступно и понятны без слов. А мини мусорный завод расставляет все точки над Землей.

Михаил Захаренко:

Сказочный миньон – это такой помощник директора мусорного завода и пожиратель мусора Пакман. Вот этот стикер – казалось бы, бумага – ресурс, но на нем есть такая маленькая клеевая полоска, которая не позволяет нам превратить его в макулатуру. Он не годится, и поэтому мы отправляем его на мусорный завод к пожирателю Пакман. Пакман пожирает, и в это время мусор на заводе сгорает, вред от этого завода абсолютно становится понятным.

На хозяйском огороде можно взять уроки по зеленому фермерству. На компактных плантациях орудуют калифорнийские черви, что благотворно сказывается на урожае и, как следствие, нашем иммунитете. На высоких грядках порядка восьми сортов мяты, около 15 пряностей и масса витаминов. Михаил Захаренко из ароматного букета делает разноцветный чай и приглашает гостей выпить чашечку-другую.

Михаил Захаренко:

Иван-чай, черный, с травками и ферментированным вишневым листом.

А какой отдых без зоотерапии? В планах местного Гудвина заселить «Кэтлэнд», где найдут приют одинокие котики. А еще построить зоопарк домашних питомцев с кроликами, морскими свинками, белками и многими другими.

Михаил Захаренко:

Самое прикольное, когда переворачиваешь, он тут же начинает храпеть.