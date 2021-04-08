«С семи утра приходят служащие, начинаются уборка и кормёжка». Артист Белгосцирка о своей работе с лошадьми и верблюдами

Белорусский государственный цирк – это единственный цирк в мире, расположенный в центре столицы, на главном проспекте. Решение о его возведении приняли еще в 1952 году – в честь Победы и восстановления страны после войны.

В 2010-м была окончена грандиозная реконструкция, после которой минская арена стала одной из лучших в Европе и мире. Здесь есть основной и репетиционный манежи, балетный зал, удобные помещения для животных и даже ветлечебница.

У главного манежа цирка есть дополнительные арены: паркет для выступлений танцевальных пар, арена для световых шоу и прорезиненная – для работы с животными. Но главная гордость цирка – это его артисты. О цирковой династии, история которой началась много лет назад, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Руслан Лазаров, артист Белгосцирка:

Минск – очень красивый город. Тут все создано для работы, рабочие условия очень хорошие. Понравилось, вот и остались. Всей семьей с 2003 года находимся в Белгосцирке. Все животные сложные, у всех свой характер, как-то мы находим общий язык.

Легенды здесь живут столетиями. Так же как и цирковые номера, профессиональные секреты которых передаются из поколения в поколение. Некоторыми из них с нами поделился артист. Главная примета – не садиться перед выходом спиной к арене. Вне зависимости от выступлений, каждый день на манеже цирка проходят репетиции, тренируют лошадей и верблюдов. А специально для нашей программы здесь еще и провели экскурсию по закулисной жизни.

Руслан Лазаров:

С семи утра приходят служащие (ассистенты), начинается уборка, кормежка: вода, овес. Подготовка к репетиции, чистят лошадок. К восьми приезжают артисты. Каждый подходит к своему коню, готовит к репетиции: чистит, седлает, протирает уздечки, чтобы все было на месте. Проверяет, чтобы седло было в порядке. Его зовут Зодиак. Лошадке 3,5-3,8 годика. Восходящая звезда!

На днях столичный цирк презентовал новую программу под названием «Остров желаний», которую подготовили всего за один месяц. Нынешний сезон обещает быть ярким на события и зрелищные представления.

Руслан Лазаров:

Программа называется «Остров желаний». Сейчас добавляется потихонечку, номер восстанавливается, потому что лошадок много молодых задействовано (заменяли старичков, покупали молодых), и сейчас восстанавливаем как жанр свобода. Совмещаем два жанра. Сначала лошадки сами работают на манеже без наездников, потом красивый балет танцуют у нас девчонки и далее уже выскакивают джигиты.

Был такой дрессировщик Штефан Плешояну, он привез то ли в 2009-м, то ли в 2010 году верблюдов. Был потрясающий номер. Это дети тех верблюдов. Верблюда зовут Минск, его назвали в честь того, что он родился в этом цирке. На данный момент он работает у нас.