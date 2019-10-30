Занял денег и сымитировал смерть. Девушка рассказала историю своих неудачных отношений
Первые отношения в жизни человека всегда важны. Ведь это первый опыт, который в дальнейшем может наложить отпечаток на восприятие будущих потенциальных партнёров. Иногда эти отношения складываются удачно, а иногда – не очень.
Как сообщает Australian Broadcasting Corporation, 18-летняя Рэйчел встречалась с 21-летним Алистером (имена изменены). Они познакомились в местном пабе, где оба работали. Молодой человек был шеф-поваром. По словам девушки, Алистер был внимательным, милым и без странностей.
После трёх месяцев отношений произошла неприятность – парень сломал руку. Он сказал, что была драка, но не он её затеял. Поскольку в таком состоянии молодой человек работать не мог, он попросил у Рэйчел тысячу долларов, чтобы продержаться до того момента, как снова сможет зарабатывать деньги.
Ещё через несколько месяцев пара рассталась. Ничего плохого не случилось, но Рэйчел потеряла интерес к Алистеру. Однако молодой человек успел вернуть только 300 долларов, после чего перестал отвечать на звонки.
Когда девушка спросила об Алистере у общих друзей, те сказали, что из дома парня начала пропадать мебель. Сначала им всем говорили, что юноша отправился на реабилитацию в Квинсленде.
Во время разговора с друзьями Рэйчел также узнала, что Алистер всем им должен денег, общая сумма составила 2200 долларов. Поняв это, ребята занервничали и захотели поскорее вернуть свои деньги.
Немного позже девушке сообщили, что ещё бывший парень умер. Мама Алистера сказала его друзьям, что её сын задолжал денег байкерам и те его убили. Разумеется, просить показать свидетельство о смерти и вернуть долги никто не стал. Рэйчел немного погоревала о смерти молодого человека и решила двигаться дальше.
Два года спустя девушка проводила время в своём родном городе вместе с подругой. Девушки решили зайти в ресторан и случайно им на глаза попался тот, в котором раньше работал брат Алистера. Рэйчел захотелось зайти и поздороваться с ним.
Девушки подошли к официантке и спросили насчёт мужчины. Сотрудница ресторана ответила, что он уже здесь не работает, зато есть его брат Алистер. Рэйчел, по её словам, была в шоке. Придя в себя, она попросила официантку позвать Алистера.
Однако в этот момент к девушкам подошёл менеджер и спросил: «Какие-то проблемы?», после чего попросил уйти. Подруги вышли на улицу и стали думать, что делать дальше. Решили обратиться в полицию.
Правоохранители только развели руками. Поскольку Рэйчел не брала расписку, давая деньги в долг, то полицейские ничего не могли сделать. Девушки позвонили в ресторан и попросили позвать Алистера, но им ответили, что в заведении не работают люди с таким именем.
Немного позже Рэйчел получила сообщение от мамы Алистера, которая ранее описывала ужасы смерти сына. В этот раз женщина жаловалась, что её ребёнок был уволен из-за Рэйчел и её подруги.
После этого девушка бросила попытки вернуть свои деньги и перестала искать встречи с парнем. Ещё несколько лет спустя Рэйчел вновь встретила Алистера в том же районе, но уже в другом ресторане.
Девушка сказала: «Эй, давно не виделись!», услышав в ответ: «Да, давно это было». Однако Алистер пытался сделать вид, что не узнаёт её. Когда Рэйчел задала вопрос: «Где деньги?», молодой человек ответил что-то вроде «Какие деньги?», после чего они разошлись.
Заканчивая свою историю, Рэйчел сказала, что хотела бы спросить у Алистера, где он пропадал и почему сымитировал свою смерть, но встреча была мимолётной и неловкой, поэтому нормально поговорить не получилось.
Несколько месяцев назад мы рассказывали о девушке, которая привязала своего бывшего парня голышом к дереву и ограбила.
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