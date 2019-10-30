Занял денег и сымитировал смерть. Девушка рассказала историю своих неудачных отношений

Первые отношения в жизни человека всегда важны. Ведь это первый опыт, который в дальнейшем может наложить отпечаток на восприятие будущих потенциальных партнёров. Иногда эти отношения складываются удачно, а иногда – не очень. Как сообщает Australian Broadcasting Corporation, 18-летняя Рэйчел встречалась с 21-летним Алистером (имена изменены). Они познакомились в местном пабе, где оба работали. Молодой человек был шеф-поваром. По словам девушки, Алистер был внимательным, милым и без странностей. После трёх месяцев отношений произошла неприятность – парень сломал руку. Он сказал, что была драка, но не он её затеял. Поскольку в таком состоянии молодой человек работать не мог, он попросил у Рэйчел тысячу долларов, чтобы продержаться до того момента, как снова сможет зарабатывать деньги. Ещё через несколько месяцев пара рассталась. Ничего плохого не случилось, но Рэйчел потеряла интерес к Алистеру. Однако молодой человек успел вернуть только 300 долларов, после чего перестал отвечать на звонки.

Фото: pixabay.com

Когда девушка спросила об Алистере у общих друзей, те сказали, что из дома парня начала пропадать мебель. Сначала им всем говорили, что юноша отправился на реабилитацию в Квинсленде. Во время разговора с друзьями Рэйчел также узнала, что Алистер всем им должен денег, общая сумма составила 2200 долларов. Поняв это, ребята занервничали и захотели поскорее вернуть свои деньги. Немного позже девушке сообщили, что ещё бывший парень умер. Мама Алистера сказала его друзьям, что её сын задолжал денег байкерам и те его убили. Разумеется, просить показать свидетельство о смерти и вернуть долги никто не стал. Рэйчел немного погоревала о смерти молодого человека и решила двигаться дальше. Два года спустя девушка проводила время в своём родном городе вместе с подругой. Девушки решили зайти в ресторан и случайно им на глаза попался тот, в котором раньше работал брат Алистера. Рэйчел захотелось зайти и поздороваться с ним. Девушки подошли к официантке и спросили насчёт мужчины. Сотрудница ресторана ответила, что он уже здесь не работает, зато есть его брат Алистер. Рэйчел, по её словам, была в шоке. Придя в себя, она попросила официантку позвать Алистера. Однако в этот момент к девушкам подошёл менеджер и спросил: «Какие-то проблемы?», после чего попросил уйти. Подруги вышли на улицу и стали думать, что делать дальше. Решили обратиться в полицию. Правоохранители только развели руками. Поскольку Рэйчел не брала расписку, давая деньги в долг, то полицейские ничего не могли сделать. Девушки позвонили в ресторан и попросили позвать Алистера, но им ответили, что в заведении не работают люди с таким именем. Немного позже Рэйчел получила сообщение от мамы Алистера, которая ранее описывала ужасы смерти сына. В этот раз женщина жаловалась, что её ребёнок был уволен из-за Рэйчел и её подруги.

Фото: pixabay.com