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Занял денег и сымитировал смерть. Девушка рассказала историю своих неудачных отношений

30 октября 2019 13:23
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Первые отношения в жизни человека всегда важны. Ведь это первый опыт, который в дальнейшем может наложить отпечаток на восприятие будущих потенциальных партнёров. Иногда эти отношения складываются удачно, а иногда – не очень. 

Как сообщает Australian Broadcasting Corporation, 18-летняя Рэйчел встречалась с 21-летним Алистером (имена изменены). Они познакомились в местном пабе, где оба работали. Молодой человек был шеф-поваром. По словам девушки, Алистер был внимательным, милым и без странностей. 

После трёх месяцев отношений произошла неприятность – парень сломал руку. Он сказал, что была драка, но не он её затеял. Поскольку в таком состоянии молодой человек работать не мог, он попросил у Рэйчел тысячу долларов, чтобы продержаться до того момента, как снова сможет зарабатывать деньги. 

Ещё через несколько месяцев пара рассталась. Ничего плохого не случилось, но Рэйчел потеряла интерес к Алистеру. Однако молодой человек успел вернуть только 300 долларов, после чего перестал отвечать на звонки. 

Занял денег и сымитировал смерть. Девушка рассказала историю своих неудачных отношений-1

Фото: pixabay.com 

Когда девушка спросила об Алистере у общих друзей, те сказали, что из дома парня начала пропадать мебель. Сначала им всем говорили, что юноша отправился на реабилитацию в Квинсленде. 

Во время разговора с друзьями Рэйчел также узнала, что Алистер всем им должен денег, общая сумма составила 2200 долларов. Поняв это, ребята занервничали и захотели поскорее вернуть свои деньги. 

Немного позже девушке сообщили, что ещё бывший парень умер. Мама Алистера сказала его друзьям, что её сын задолжал денег байкерам и те его убили. Разумеется, просить показать свидетельство о смерти и вернуть долги никто не стал. Рэйчел немного погоревала о смерти молодого человека и решила двигаться дальше. 

Два года спустя девушка проводила время в своём родном городе вместе с подругой. Девушки решили зайти в ресторан и случайно им на глаза попался тот, в котором раньше работал брат Алистера. Рэйчел захотелось зайти и поздороваться с ним. 

Девушки подошли к официантке и спросили насчёт мужчины. Сотрудница ресторана ответила, что он уже здесь не работает, зато есть его брат Алистер. Рэйчел, по её словам, была в шоке. Придя в себя, она попросила официантку позвать Алистера. 

Однако в этот момент к девушкам подошёл менеджер и спросил: «Какие-то проблемы?», после чего попросил уйти. Подруги вышли на улицу и стали думать, что делать дальше. Решили обратиться в полицию. 

Правоохранители только развели руками. Поскольку Рэйчел не брала расписку, давая деньги в долг, то полицейские ничего не могли сделать. Девушки позвонили в ресторан и попросили позвать Алистера, но им ответили, что в заведении не работают люди с таким именем. 

Немного позже Рэйчел получила сообщение от мамы Алистера, которая ранее описывала ужасы смерти сына. В этот раз женщина жаловалась, что её ребёнок был уволен из-за Рэйчел и её подруги. 

Занял денег и сымитировал смерть. Девушка рассказала историю своих неудачных отношений-4

Фото: pixabay.com 

После этого девушка бросила попытки вернуть свои деньги и перестала искать встречи с парнем. Ещё несколько лет спустя Рэйчел вновь встретила Алистера в том же районе, но уже в другом ресторане. 

Девушка сказала: «Эй, давно не виделись!», услышав в ответ: «Да, давно это было». Однако Алистер пытался сделать вид, что не узнаёт её. Когда Рэйчел задала вопрос: «Где деньги?», молодой человек ответил что-то вроде «Какие деньги?», после чего они разошлись. 

Заканчивая свою историю, Рэйчел сказала, что хотела бы спросить у Алистера, где он пропадал и почему сымитировал свою смерть, но встреча была мимолётной и неловкой, поэтому нормально поговорить не получилось. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о девушке, которая привязала своего бывшего парня голышом к дереву и ограбила.

Ей нужны были деньги для свадьбы с другим – подробности здесь

# Курьезы # калейдоскоп

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