Прямой эфир

Лондонские папы учатся играть с детьми

22 октября 2014 09:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лондонские папы учатся играть с детьми. Научиться сооружать ракету из пластиковой бутылки и кусочков картона – эта задача, казалось бы, не для взрослых и серьёзных мужчин. Но всё меняется, если их дома ждут дети.

В этом случае очень важно иметь больше творческих навыков, чтобы уметь играть со своими чадами. Так считают организаторы социального проекта, получившего название «Академия пап». Кроме того, согласно исследованием, более 30 процентам британских отцов мешает играть с детьми занятость на работе.

Занятия для любознательных пап проходят в Лондоне еженедельно.

# Фотофакт # калейдоскоп # Воспитание детей # Малика Джумаева

Другие новости рубрики

Все новости
Бельгийскому музею комиксов исполнилось 25 лет
21 октября 2014 07:47

Бельгийскому музею комиксов исполнилось 25 лет

Американские аквалангисты планируют прожить под водой 73 дня
15 октября 2014 09:07

Американские аквалангисты планируют прожить под водой 73 дня

Бразилец Итибере де Андраде создает саксофоны из бамбука
14 октября 2014 08:13

Бразилец Итибере де Андраде создает саксофоны из бамбука