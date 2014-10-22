Лондонские папы учатся играть с детьми. Научиться сооружать ракету из пластиковой бутылки и кусочков картона – эта задача, казалось бы, не для взрослых и серьёзных мужчин. Но всё меняется, если их дома ждут дети.



В этом случае очень важно иметь больше творческих навыков, чтобы уметь играть со своими чадами. Так считают организаторы социального проекта, получившего название «Академия пап». Кроме того, согласно исследованием, более 30 процентам британских отцов мешает играть с детьми занятость на работе.

Занятия для любознательных пап проходят в Лондоне еженедельно.