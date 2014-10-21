Бельгийскому музею комиксов исполнилось 25 лет

Знаменитый Бельгийский центр искусства комиксов отметил своё 25-летие двумя новыми выставками и объявлением о создании зарубежного филиала. Брюссель считается не только родиной комиксов, но и местом, где этот юмористический жанр завоевал титул настоящего искусства.

В Брюсселе творили такие мастера, как Эрже, Андре Франкин и Моррис де Бевер. Память о созданных ими героях теперь хранит Бельгийский музей комиксов. Он входит в десятку лучших достопримечательностей столицы и привлекает около 200 тысяч посетителей в год.

Теперь дирекция музея планирует открыть филиал Бельгийского центра искусства комиксов во Франции.

А пока посетители музея наслаждаются новой экспозицией, посвящённой смурфикам – милым голубым существам из деревни Смурфидол. Сказочный мир и его персонажей создал бельгийский художник Пьер Кюллифор, известный под псевдонимом Пейо. Выставку посетила дочь Кюллифора, которой посчастливилось расти в то же время, когда создавались смурфы.

Музей не обходит вниманием и современных художников. Бельгийскому усатому фермеру Дикки, созданному фламандским карикатуристом Питером Де Портере, посвятили целый зал.