Израильские пловцы установили новый мировой рекорд: заплыв от Кипра до Израиля

Израильские пловцы установили новый мировой рекорд. Эстафетным плаванием команда из шести человек преодолела расстояние от Кипра до Израиля. Это - 380 километров.

Чтобы «взять» дистанцию, спортсменам потребовались 5 дней и 5 часов. Причем, пловцы не молодые: их возраст – от 44 до 66 лет.

Согласно правилам таких заплывов, и днем, и ночью в воде должен был пребывать один из участников команды. Они менялись каждый час. Таким образом, на каждого пловца в сутки приходились по 4 заплыва.

Кстати, рекорд был побит лишь со второй попытки. В прошлом году заплыв пришлось остановить из-за шторма.

На этот раз погода благоприятствовала, и команда сработала «на отлично». Впрочем, установка рекорда была не единственной целью мероприятия.

В порту Тель-Авива рекордсменов встретил министр по охране окружающей среды Израиля Амир Перец. Пловцов он порадовал сообщением о том, что власти планируют принять новый закон о запрете на полиэтиленовые пакеты. Именно на этот материал приходится огромная часть загрязнения мирового океана.