Рябину высадят в минских парках к 75-летию освобождения Беларуси: «Чтобы красные ягоды напоминали о тех событиях»

В этом году – 75-летие освобождения Республики Беларусь. Что планирует сделать УП «Минскзеленстрой» в честь такого события, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Мы хотим, чтобы это, всё-таки, не осталось незамеченным. Мы будем проводить в весенний период акции по посадке деревьев памяти, деревьев Победы. Будут высаживаться Аллеи Победы. В Лошицком парке возле памятника освободителям города Минска, будет продолжена посадка сирени. Дополнительно планируем посадить там рябину для того, чтобы красные ягоды, которые в осенний период и ползимы украшают, напоминали о тех событиях и были напоминанием всем нам, что мир гораздо важнее, чем всё, что происходит в мире. Такие же деревья памяти будут высажены в парке Победы.