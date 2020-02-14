Девочка очень хотела официально стать дочерью отчима. Мужчина трогательно исполнил желание ребёнка

Вероятно, большинство из нас согласится, что строить семью всегда непросто. Маленькой Кайли из США не хватало отца. Хотя Тим, молодой человек и впоследствии муж ее мамы, блестяще сыграл эту роль, больше всего девочка хотела всё узаконить. К счастью, Тим был готов к этому и нашел самый лучший способ удивить ребёнка хорошей новостью. Как сообщает Bored Panda, когда Тим Боббитт впервые встретил свою будущую жену Энни, он сразу понял, что она не сможет уделять ему всё своё внимание. Женщина была матерью-одиночкой, воспитывавшей маленькую дочь Кайли. Но тогда он не подозревал, что это окажется скрытым благословением, ведь со временем между ним и Кайли образовалась невероятная связь.

Фото: Bored Panda

Тим помнит, как впервые встретил маленькую девочку. Тогда он не знал, что будет укладывать Кайли спать по ночам, танцевать с ней в гостиной, играть в видеоигры, вместе кататься на американских горках, а также посещать каждое ее выступление по чирлидингу и танцам, как это делают все любящие отцы.

Фото: Bored Panda

За эти годы они так сильно сблизились, что Кайли больше всего хотела, чтобы мужчина по-настоящему стал ее отцом, и поэтому сделала предложение на свадьбе Тима и Энни. В день свадьбы, когда Тим думал, что у него есть все, чего может пожелать мужчина, Кайли сделала ему удивительный сюрприз. Когда он стоял у алтаря, девочка на глазах у своей мамы, всех их друзей и семьи протянула мужчине письмо. В нем она попросила официально удочерить ее.

Фото: Bored Panda

Душещипательная свадебная неожиданность положила начало долгому и сложному процессу подготовки документов на удочерение. Когда всё было сделано, Тим заказал семейную фотосессию, во время которой он удивил маленькую Кайли своим «предложением».

Фото: Bored Panda

Мужчина прочитал трогательное письмо и сказал, что с этого дня он официально стал её отцом. Маленькая Кайли была счастлива, как никогда.

Фото: Bored Panda