«Нет, вы это видели?»: девушка таинственным образом исчезла из кадра в прямом эфире

Инцидент произошел во время телеинтервью с главным тренером женской гандбольной сборной Клавсом Брюном Йоргенсеном в аэропорту Копенгагена для норвежского телеканала TV2.

Новости Норвегии. В Сети набирает популярность видео, которое интернет-пользователи и журналисты назвали «загадочным происшествием». В Норвегии и Великобритании, в Дании и Соединенных Штатах

На заднем плане можно увидеть блондинку. Она стоит возле ленты выдачи багажа. Затем между девушкой и интервьюируемым проходит женщина с тележкой, нагруженной багажом.

Когда она выходит из кадра, блондинка исчезает.

Вероятно, девушка просто вышла из кадра синхронно с женщиной, которая везла тележку. «Повозка загородила блондинку, вот и все объяснение этой загадки», – утверждают одни. В то время другие, то ли в шутку то ли всерьез, называют произошедшее «колдовством в прямом эфире».

Это видео за несколько дней стало вирусным во многих странах. Некоторые ресурсы даже составили рейтинги самых неожиданных курьезов, которые когда-либо имели место в прямом эфире.

Непредсказуемые ситуации, конечно, случаются, но, к сожалению, далеко не всегда приятные.

Так, например, американская ведущая Поппи Харлоу потеряла сознание во время оглашения результатов соцопроса.

Ведущая рассказывала, как американцы оценивают успехи борьбы с терроризмом, а в это время на экране демонстрировались результаты опроса. Вдруг послышался резкий вздох, и экран на несколько секунд стал черным.

Телезрители в ту же секунду распространили видео этого эфира в социальных сетях. Что случилось с Поппи? Здесь подробности.