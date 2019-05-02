«Я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте, я всё сделаю!» Курьёзы на собеседованиях волонтёров ко ІІ Европейским играм

Были ли на собеседовании какие-то нестандартные интересные истории, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в программе «Большой город».

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Были совершенно курьёзные случаи, когда девушка приходила и говорила: «Я хочу быть волонтёром, меня муж бросил. Я хочу доказать, что я всё могу».

Были совершенно невероятные «серебряные волонтёры» из России. «Серебряные волонтёры» – это бабушки и дедушки, которые хотят продолжать активный образ жизни, которых, действительно, очень сложно не взять, они очень образованные и талантливые.

И, например, позвонили как-то одной бабушке из России, и говорили: «Здравствуйте! Вы бы могли пройти собеседование?» А она шёпотом говорит: «Нет, не могу звонить в понедельник, я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте! Я всё сделаю!»