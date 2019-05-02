Прямой эфир

«Я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте, я всё сделаю!» Курьёзы на собеседованиях волонтёров ко ІІ Европейским играм

02 мая 2019 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Были ли на собеседовании какие-то нестандартные интересные истории, узнали у начальника управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в программе «Большой город».

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтёрами фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Были совершенно курьёзные случаи, когда девушка приходила и говорила: «Я хочу быть волонтёром, меня муж бросил. Я хочу доказать, что я всё могу».

Были совершенно невероятные «серебряные волонтёры» из России. «Серебряные волонтёры» это бабушки и дедушки, которые хотят продолжать активный образ жизни, которых, действительно, очень сложно не взять, они очень образованные и талантливые.

И, например, позвонили как-то одной бабушке из России, и говорили: «Здравствуйте! Вы бы могли пройти собеседование?» А она шёпотом говорит: «Нет, не могу звонить в понедельник, я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте! Я всё сделаю!»

«Я в реанимации. Вы меня только не вычёркивайте, я всё сделаю!» Курьёзы на собеседованиях волонтёров ко ІІ Европейским играм-1

А некоторые волонтёры специально из России приезжали на личные собеседования в Минск, кто-то случайно, кто-то специально. Однажды даже зашла чуть ли не пешком одна дама из Архангельска, оказалось, ей 65 лет.

# Европейские игры # калейдоскоп # Надежда Анисовец # Фотофакт # волонтеры

Другие новости рубрики

Все новости
Как выбрать велосипед?
02 мая 2019 08:04

Как выбрать велосипед?

Где в Минске появились новые фонтаны и что будет с тем, что на Пулихова?
02 мая 2019 07:34

Где в Минске появились новые фонтаны и что будет с тем, что на Пулихова?

Принцессе Шарлотте исполняется 4 года. Родители поделились новыми фото дочери
02 мая 2019 07:25

Принцессе Шарлотте исполняется 4 года. Родители поделились новыми фото дочери