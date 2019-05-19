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Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса

19 мая 2019 16:40
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Победитель конкурса «Евровидение» Дункан Лоуренс может быть лишен титула победителя.  

Возможно, певец нарушил одно из правил конкурса, согласно которому песня не должна быть исполнена на публике или выпущена коммерчески до 1 сентября предшествующего конкурсу года.    

То есть в случае с Лоуренсом – до 1 сентября 2018 года.    

Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню  

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса-1

Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Поклонники конкурса обнаружили на YouTube ролик, в котором Лоуренс поет «Arcade». Видео датируется июнем 2017 года.  

На официальном сайте «Евровидения» эта информация не была прокомментирована. Интернет-пользователи возмущены вскрывшимися обстоятельствами.    

25-летний Дункан Лоуренс занял первое место на конкурсе по сумме голосов телезрителей и жюри. Он исполнил лирическую  балладу, покорившую сердца жителей Европы.   

Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт (смотрите здесь).   

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Дункан Лоуренс

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