Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса

Победитель конкурса «Евровидение» Дункан Лоуренс может быть лишен титула победителя.

Возможно, певец нарушил одно из правил конкурса, согласно которому песня не должна быть исполнена на публике или выпущена коммерчески до 1 сентября предшествующего конкурсу года.

То есть в случае с Лоуренсом – до 1 сентября 2018 года.

Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню