Победу Лоуренса на «Евровидении-2019» отменят?

Европейский вещательный союз решил не отменять победу Дункана Лоуренса на «Евровидении-2019».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕВС Дэвида Гудмана, хотя Лоуренс опубликовал видео со своей песней «Arcade» ещё в 2017 году, это не дало ему никакого преимущества. До начала «Евровидения» ролик набрал всего несколько сотен просмотров.

Гудман пояснил, что размещение песни на YouTube не является её официальным выпуском, а значит Лоуренс не нарушал правила международного песенного конкурса. В ЕВС знали о том, что «Arcade» была опубликована на видеохостинге в 2017 году, но допустили песню к участию.

Главный фаворит «Евровидения-2019». Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню