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Победу Лоуренса на «Евровидении-2019» отменят?

20 мая 2019 06:45
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Европейский вещательный союз решил не отменять победу Дункана Лоуренса на «Евровидении-2019».  

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕВС Дэвида Гудмана, хотя Лоуренс опубликовал видео со своей песней «Arcade» ещё в 2017 году, это не дало ему никакого преимущества. До начала «Евровидения» ролик набрал всего несколько сотен просмотров.  

Гудман пояснил, что размещение песни на YouTube не является её официальным выпуском, а значит Лоуренс не нарушал правила международного песенного конкурса. В ЕВС знали о том, что «Arcade» была опубликована на видеохостинге в 2017 году, но допустили песню к участию.  

Главный фаворит «Евровидения-2019». Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню  

Победу Лоуренса на «Евровидении-2019» отменят?-1

Фото: Thomas Hanses  

Официальный представитель ЕВС уточнил, что запрещать коммерческое распространение композиции нужно для того, чтобы она не стала популярной до «Евровидения» и не дала преимущества её исполнителю.  

Гудман отметил, что и раньше бывали случаи, когда песня выпускалась, но не становилась широко известной, а потому её разрешалось исполнять на сцене международного песенного конкурса.  

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса  

Вывод – представитель Нидерландов Дункан Лоуренс сохраняет за собой титул победителя «Евровидения-2019».  

Что касается второго и третьего мест, их завоевали представитель Италии и представитель России.  

Представительница Беларуси ЗЕНА заняла предпоследнее место – подробнее здесь.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Дункан Лоуренс

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