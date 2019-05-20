Победу Лоуренса на «Евровидении-2019» отменят?

Европейский вещательный союз решил не отменять победу Дункана Лоуренса на «Евровидении-2019».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕВС Дэвида Гудмана, хотя Лоуренс опубликовал видео со своей песней «Arcade» ещё в 2017 году, это не дало ему никакого преимущества. До начала «Евровидения» ролик набрал всего несколько сотен просмотров.
Гудман пояснил, что размещение песни на YouTube не является её официальным выпуском, а значит Лоуренс не нарушал правила международного песенного конкурса. В ЕВС знали о том, что «Arcade» была опубликована на видеохостинге в 2017 году, но допустили песню к участию.
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Официальный представитель ЕВС уточнил, что запрещать коммерческое распространение композиции нужно для того, чтобы она не стала популярной до «Евровидения» и не дала преимущества её исполнителю.
Гудман отметил, что и раньше бывали случаи, когда песня выпускалась, но не становилась широко известной, а потому её разрешалось исполнять на сцене международного песенного конкурса.
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Вывод – представитель Нидерландов Дункан Лоуренс сохраняет за собой титул победителя «Евровидения-2019».
Что касается второго и третьего мест, их завоевали представитель Италии и представитель России.
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