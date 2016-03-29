«World of Tanks»: 5 фактов угона танков

Совсем недавно белорусский бизнесмен и создатель онлайн-игры «World of Tanks» Виктор Кислый пополнил список миллиардеров. В игру вовлечено около 150 миллионов пользователей. Некоторые, добиваясь значительных успехов, продают виртуальные танки за вполне реальные деньги. Некоторые идут другим, незаконным путём, и воруют машины. Сегодня мы вспоминаем случаи угонов танка у законных владельцев.

№1

В ноябре 2012 года в отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облисполкома поступило обращение гражданина о том, что он лишился доступа к своему виртуальному танку. Его стоимость была названа «внушительной». Правоохранители завели уголовное дело по ст. 349 УК РБ «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». В итоге танк пострадавшему вернули несколько недель спустя. Похитителем оказался житель Московской области, который никакой ответственности не понёс.

№2

В феврале 2013 года в Оршанский ГОВД обратился 30-летний военнослужащий. Он рассказал, что потерял доступ к своему танку, в который вложил около 300 тысяч рублей. К расследованию подключились специалисты отдела по расследованию преступлений в сфере высоких технологий УВД Витебского облисполкома. Они через две недели разыскали виртуальную бронемашину на просторах Интернета. Танком уже управлял школьник из Докшицкого района, который купил это право за 30 тысяч рублей у своего сверстника из Могилевской области. Уголовного дела возбуждать не стали, но родителям юного правонарушителя выписали штраф.

№3

7 ноября 2014 года около 2 часов ночи 30-летний житель Пружан обнаружил, что не может попасть в свой аккаунт. Для «модернизации» своего танка ИС-8 мужчина не только приложил много стараний, но и потратил более 1 миллиона 200 тысяч белорусских рублей. Он обратился в милицию, снова было заведено уголовное дело по ст.349 УК РБ. Через некоторое время выяснилось, что на украденном танке «воюет» житель Московской области. Хакер получил доступ к аккаунту игры через электронную почту владельца, пароль к которой состоял из простой комбинации цифр, которые шли по порядку. Спустя некоторое время танк владельцу вернули.