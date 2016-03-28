Солистку «ушли», а что теперь будет с песней «Ленинграда» про лабутены?

Новости России. Несколько дней назад солистка группы «Ленинград» публично заявила, что покидает группировку после трехлетнего сотрудничества.
Новость обернулась шоком для поклонников, возмущенные отзывы «как же так» сменились догадками «ушла или ушли». Спустя некоторое время, когда фанаты свыклись с мыслью, что Алису Вокс заменили две новые солистки, появился новый вопрос: что теперь будет с песней о штанах и лабутенах.
Алиса Вокс. Источник фото: instagram.com/alisavox/
В «Ленинграде» исключили права экс-солистки Вокс на песню «Экспонат».
Как заявил директор группы Денис Вейко,
права на песню принадлежат автору слов и музыки Сергею Шнурову.
Денис Вейко, директор группы «Ленинград» (в интервью РИА Новости):
У нее никогда не было прав, она никогда сольно «Лабутены» не исполняла, только в рамках выступления в группе «Ленинград». Права на песню – у автора слов и музыки Сергея Шнурова. Тут даже речи не было о том, чтобы она самостоятельно где-то пела, а уж тем более после ухода из группы.
Тем временем Алиса Вокс на странице в Instagram рассказала, как справляется с ситуацией. Девушка отметила, что ей приятно читать слова поддержки.
Алиса Вокс:
Мне бесконечно приятно читать ваши слова поддержки. Столько внимания, заботы и светлых напутствий! Вы заставляете меня улыбаться почти без остановки! Благодарю каждого из вас, и говорю спасибо за то, что находите время поддерживать меня...
Как прокомментировал уход солистки Сергей Шнуров. Здесь подробности.