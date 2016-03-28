Солистку «ушли», а что теперь будет с песней «Ленинграда» про лабутены?

Новость обернулась шоком для поклонников, возмущенные отзывы «как же так» сменились догадками «ушла или ушли». Спустя некоторое время, когда фанаты свыклись с мыслью, что Алису Вокс заменили две новые солистки, появился новый вопрос: что теперь будет с песней о штанах и лабутенах.

В «Ленинграде» исключили права экс-солистки Вокс на песню «Экспонат».

Как заявил директор группы Денис Вейко,

права на песню принадлежат автору слов и музыки Сергею Шнурову.

Денис Вейко, директор группы «Ленинград» (в интервью РИА Новости):

У нее никогда не было прав, она никогда сольно «Лабутены» не исполняла, только в рамках выступления в группе «Ленинград». Права на песню – у автора слов и музыки Сергея Шнурова. Тут даже речи не было о том, чтобы она самостоятельно где-то пела, а уж тем более после ухода из группы.

Тем временем Алиса Вокс на странице в Instagram рассказала, как справляется с ситуацией. Девушка отметила, что ей приятно читать слова поддержки.

Алиса Вокс:

Мне бесконечно приятно читать ваши слова поддержки. Столько внимания, заботы и светлых напутствий! Вы заставляете меня улыбаться почти без остановки! Благодарю каждого из вас, и говорю спасибо за то, что находите время поддерживать меня...