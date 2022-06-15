Лето наступило, пора и спортом заняться. Секреты, как правильно бегать и не уставать

Лето в самом разгаре. Значит, в парках появляется всё больше любителей бега. Однако не все знают, как правильно этот делать. Поэтому мы решили дать несколько советов, которые помогут решить эту проблему.
Лето в самом разгаре. Значит, в парках появляется всё больше любителей бега. Однако не все знают, как правильно этот делать. Поэтому мы решили дать несколько советов, которые помогут решить эту проблему.
Фото: pexels.com
Чтобы не получить травмы во время бега, лучше размяться. Здесь идеально подойдут наклоны в сторону, выпады вперед, махи ногами. Также особое внимание нужно уделить стопам. Перед пробежкой желательно сделать им массаж.
Фото: pexels.com
Если вы только начинаете заниматься этим видом спорта, то желательно чередовать 10 минут бега с ходьбой. Также если вы только думаете начать спортивную деятельность, то рекомендуем за неделю до первого забега проходить по 10 тысяч шагов ежедневно. Тогда ваш организм будет постепенно привыкать к нагрузкам.
Фото: pexels.com
Если вы хотите привести себя в форму и увеличить выносливость, то бегать нужно каждый день. Именно регулярность поможет достичь желаемых результатов. Также не перегружайте себя. Это тоже очень важно. Если вы только начали заниматься спортом, то в первый день вам достаточно пробежать 10 минут, а позже с каждым днем увеличивайте время.
Фото: pexels.com
Что лучше: вечерняя тренировка или утренняя? Здесь уже полностью всё зависит от вас. После обеда человеку проще даются тяжёлые физические упражнения, поэтому многим нравится бегать во второй половине дня. Но если вы хотите взбодриться и помочь организму проснуться, то вам идеально подойдёт небольшая утренняя пробежка.
Фото: pexels.com
Некоторые любители бега замечают у себя одышку. Но это можно исправить. Чтобы избавиться от этого недуга, нужно вдыхать носом, а выдыхать ртом.
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