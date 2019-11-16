Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой
Новости России. Живёт в Санкт-Петербурге художник, который мастерски рисует портреты людей. Сам он родом из Чебоксар и уже долгие годы совершенствует свои навыки. Теперь его работы поражают своей реалистичностью.
В основном Николай рисует карандашом, хотя нередко пользуется кистями и порошковой пастелью. На создание портрета прохожего у мужчины уходит около часа.
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin
Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin
Ранее мы рассказывали про южнокорейского художника, который пишет невероятно реалистичные картины.
Источником вдохновения для него служат древние бюсты и работы других деятелей искусства – здесь подробнее.