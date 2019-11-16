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Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой

16 ноября 2019 12:32
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Новости России. Живёт в Санкт-Петербурге художник, который мастерски рисует портреты людей. Сам он родом из Чебоксар и уже долгие годы совершенствует свои навыки. Теперь его работы поражают своей реалистичностью. 

В основном Николай рисует карандашом, хотя нередко пользуется кистями и порошковой пастелью. На создание портрета прохожего у мужчины уходит около часа. 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой-1

Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой-3

Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой-5

Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой-7

Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой-9

Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой-11

Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой-13

Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой-15

Фото: instagram.com/nikolaiiarakhtin 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой-17

Фото: vk.com/ynicola 

Ранее мы рассказывали про южнокорейского художника, который пишет невероятно реалистичные картины. 

Источником вдохновения для него служат древние бюсты и работы других деятелей искусства – здесь подробнее

# Художник # калейдоскоп # Николай Ярахтин # Фотофакт

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