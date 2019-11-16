Как выглядит детский сад для телят?

Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в агрогородок Холхлово. Молоко и экономика для одноименного предприятия стали почти синонимами.
Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в агрогородок Холхлово. Молоко и экономика для одноименного предприятия стали почти синонимами.
За качеством «белого золота» следят на каждом этапе. Для телят построили специальный профилакторий.
Уровень удобства – 5 звезд. Получается, это такой детский сад для рогатых малышей?
Павел Лешко, ветеринарный врач ОАО «Холхлово»:
Фактически да. Телята здесь находятся с рождения до двухмесячного срока. После двух месяцев они уже переводятся в цех доращивания молодняка. То есть чем раньше мы начнем уделять внимание этому малышу, тем лучше мы получим производительность животных. Здесь телята получают специальные добавки – это определенные комбикорма, в которых пища содержится полностью, также получают витамины минеральные и белковые минеральные добавки. Чтобы в итоге мы получили здоровый, крепкий скот.
Через 4 месяца – новый этап. Окрепшие телята попадают в более просторный помещение, меняется и рацион.
Марина Юрченко, телятница ОАО «Холхлово»:
Меньшим до шести месяцев – одно, постарше – на сенажи переходим, даем больше. Полгода у нас, и потом мы передаем на телочники.
Елена Стадуб, главный зоотехник ОАО «Холхлово»:
Они дорастают до 380 килограмм, выбираются и переходят в следующую клетку. Там они покрываются. И вот так идет по кругу. Конечный результат – осемененные нетели. Есть отдельно осеменатор здесь. И вместе с телятницей отбирают телок на покрытие. В среднем, выбирается 30 телок. Детсад – кормление, дается комбикорм, чтобы поддержать обменные процессы, и они растут. На сегодня здесь среднесуточно 803 килограмма корма. Но чтобы и не жирные были. Важно, чтобы они набирали мышечную массу.