Как выглядит детский сад для телят?

Елена Стадуб, главный зоотехник ОАО «Холхлово»:

Они дорастают до 380 килограмм, выбираются и переходят в следующую клетку. Там они покрываются. И вот так идет по кругу. Конечный результат – осемененные нетели. Есть отдельно осеменатор здесь. И вместе с телятницей отбирают телок на покрытие. В среднем, выбирается 30 телок. Детсад – кормление, дается комбикорм, чтобы поддержать обменные процессы, и они растут. На сегодня здесь среднесуточно 803 килограмма корма. Но чтобы и не жирные были. Важно, чтобы они набирали мышечную массу.