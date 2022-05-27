Реальные проблемы в мире фантастики. Почему стоит прочитать «Сто лет одиночества»?

Скоро наступит лето, а это значит, что и отпуск не за горами. Но даже в выходные от работы дни нужно отдыхать не только физически, но и морально. Именно поэтому в данной статье мы расскажем про книгу «Сто лет одиночества», которая покорит сердечко любого любителя литературы.

Автором этого романа является Габриэль Маркес. Это единственный Нобелевский лауреат из Колумбии. Его путь начался с журналистской практики, но его творческая натура жаждала развития. Именно поэтому он решил уволиться, продать свою машину, отдать вырученные деньги жене и попросить её заниматься бытом, пока тот будет работать над романом. Собственно, в таких условиях Маркес и писал более года свою книгу «Сто лет одиночества».

О чём произведение?

Действие разворачивается в вымышленном городе Макондо в Латинской Америке, где живёт семья Буэндиа. Если вам нравится составлять родословные, то этот роман точно для вас. Ведь здесь повествуется о семи поколениях этого рода, история которого заканчивается одновременно со существованием самого города.

Главные герои здесь со странностями. Например, Хосе Аркадио разговаривает с призраками, а Мелькиадес имеет способность возрождаться, а делает он это попросту от скуки. Город в произведении также наполнен необычными вещами, например, все его жители бессмертны. Однако в один прекрасный (или не очень) момент на обитателей Макондо напала эпидемия бессонницы. Теперь каждый житель не знал, чем себя занять, из-за чего появляется другая проблема – безделье.