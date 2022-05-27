Реальные проблемы в мире фантастики. Почему стоит прочитать «Сто лет одиночества»?
Скоро наступит лето, а это значит, что и отпуск не за горами. Но даже в выходные от работы дни нужно отдыхать не только физически, но и морально. Именно поэтому в данной статье мы расскажем про книгу «Сто лет одиночества», которая покорит сердечко любого любителя литературы.
Кто написал?
Автором этого романа является Габриэль Маркес. Это единственный Нобелевский лауреат из Колумбии. Его путь начался с журналистской практики, но его творческая натура жаждала развития. Именно поэтому он решил уволиться, продать свою машину, отдать вырученные деньги жене и попросить её заниматься бытом, пока тот будет работать над романом. Собственно, в таких условиях Маркес и писал более года свою книгу «Сто лет одиночества».
О чём произведение?
Действие разворачивается в вымышленном городе Макондо в Латинской Америке, где живёт семья Буэндиа. Если вам нравится составлять родословные, то этот роман точно для вас. Ведь здесь повествуется о семи поколениях этого рода, история которого заканчивается одновременно со существованием самого города.
Главные герои здесь со странностями. Например, Хосе Аркадио разговаривает с призраками, а Мелькиадес имеет способность возрождаться, а делает он это попросту от скуки. Город в произведении также наполнен необычными вещами, например, все его жители бессмертны. Однако в один прекрасный (или не очень) момент на обитателей Макондо напала эпидемия бессонницы. Теперь каждый житель не знал, чем себя занять, из-за чего появляется другая проблема – безделье.
Но и это не все напасти, с которыми придётся столкнуться обитателям этого городка. Как решится эта проблема, да и решится ли она вообще, вы сможете узнать после прочтения романа. К слову, это только лишь начало испытаний семьи Буэндиа. Потому что не только эти беды волнуют главных героев. Особое место в романе занимает и их личная жизнь, которая полна интриг.
Кстати, ранее мы рассказывали о ещё пяти книгах, которые строит прочитать. В подборке есть и психология, и романы, так что скучать вам точно не придётся, – подробности здесь.