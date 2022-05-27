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Реальные проблемы в мире фантастики. Почему стоит прочитать «Сто лет одиночества»?

27 мая 2022 11:39
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Скоро наступит лето, а это значит, что и отпуск не за горами. Но даже в выходные от работы дни нужно отдыхать не только физически, но и морально. Именно поэтому в данной статье мы расскажем про книгу «Сто лет одиночества», которая покорит сердечко любого любителя литературы.  

Реальные проблемы в мире фантастики. Почему стоит прочитать «Сто лет одиночества»?-1

Фото: pixabay.com

Кто написал?  

Автором этого романа является Габриэль Маркес. Это единственный Нобелевский лауреат из Колумбии. Его путь начался с журналистской практики, но его творческая натура жаждала развития. Именно поэтому он решил уволиться, продать свою машину, отдать вырученные деньги жене и попросить её заниматься бытом, пока тот будет работать над романом. Собственно, в таких условиях Маркес и писал более года свою книгу «Сто лет одиночества».  

Реальные проблемы в мире фантастики. Почему стоит прочитать «Сто лет одиночества»?-4

Фото: pixabay.com

О чём произведение?  

Действие разворачивается в вымышленном городе Макондо в Латинской Америке, где живёт семья Буэндиа. Если вам нравится составлять родословные, то этот роман точно для вас. Ведь здесь повествуется о семи поколениях этого рода, история которого заканчивается одновременно со существованием самого города.  

Главные герои здесь со странностями. Например, Хосе Аркадио разговаривает с призраками, а Мелькиадес имеет способность возрождаться, а делает он это попросту от скуки. Город в произведении также наполнен необычными вещами, например, все его жители бессмертны. Однако в один прекрасный (или не очень) момент на обитателей Макондо напала эпидемия бессонницы. Теперь каждый житель не знал, чем себя занять, из-за чего появляется другая проблема – безделье.  

Реальные проблемы в мире фантастики. Почему стоит прочитать «Сто лет одиночества»?-7

Фото: pixabay.com

Но и это не все напасти, с которыми придётся столкнуться обитателям этого городка. Как решится эта проблема, да и решится ли она вообще, вы сможете узнать после прочтения романа. К слову, это только лишь начало испытаний семьи Буэндиа. Потому что не только эти беды волнуют главных героев. Особое место в романе занимает и их личная жизнь, которая полна интриг.  

Кстати, ранее мы рассказывали о ещё пяти книгах, которые строит прочитать. В подборке есть и психология, и романы, так что скучать вам точно не придётся, – подробности здесь.  

# Книги # калейдоскоп # Габриэль Маркес # Фотофакт

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