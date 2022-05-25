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Фанаты гадают, а звезда молчит. Правда ли, что Полина Гагарина выходит замуж?

25 мая 2022 10:56
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Некоторые звёзды специально не рассказывают о своей личной жизни в социальных сетях. Но некоторые медийные личности интригуют своих поклонников достаточно непрозрачными намёками, что и сделала Полина Гагарина.  

В своём Instagram певица поделилась коротким видео в свадебном платье с надписью «Уж замуж невтерпёж».  

Фанаты гадают, а звезда молчит. Правда ли, что Полина Гагарина выходит замуж?-1

Фото: instagram.com/gagara1987

Также в этой же публикации девушка отметила: «Я сказала «да», но не от чистого сердца».  

Многих поклонников такое заявление звезды привело в ступор, ведь никто не знает о новом возлюбленном певицы. Некоторые же считают, что так Полина пытается привлечь внимание аудитории перед выпуском новой песни. Однако сама же девушка никак не отвечает на большое количество поступающих вопросов.  

Фанаты гадают, а звезда молчит. Правда ли, что Полина Гагарина выходит замуж?-4

Фото: instagram.com/gagara1987

Но не у всех звёзд так хорошо с личной жизнью. Ранее мы рассказывали, почему развелись Моргенштерн и Дилара, – подробности здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Фотофакт

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