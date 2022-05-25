Фанаты гадают, а звезда молчит. Правда ли, что Полина Гагарина выходит замуж?

Некоторые звёзды специально не рассказывают о своей личной жизни в социальных сетях. Но некоторые медийные личности интригуют своих поклонников достаточно непрозрачными намёками, что и сделала Полина Гагарина.
В своём Instagram певица поделилась коротким видео в свадебном платье с надписью «Уж замуж невтерпёж».
Фото: instagram.com/gagara1987
Также в этой же публикации девушка отметила: «Я сказала «да», но не от чистого сердца».
Многих поклонников такое заявление звезды привело в ступор, ведь никто не знает о новом возлюбленном певицы. Некоторые же считают, что так Полина пытается привлечь внимание аудитории перед выпуском новой песни. Однако сама же девушка никак не отвечает на большое количество поступающих вопросов.
Фото: instagram.com/gagara1987
Но не у всех звёзд так хорошо с личной жизнью. Ранее мы рассказывали, почему развелись Моргенштерн и Дилара, – подробности здесь.