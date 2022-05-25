Фанаты гадают, а звезда молчит. Правда ли, что Полина Гагарина выходит замуж?

Некоторые звёзды специально не рассказывают о своей личной жизни в социальных сетях. Но некоторые медийные личности интригуют своих поклонников достаточно непрозрачными намёками, что и сделала Полина Гагарина.

В своём Instagram певица поделилась коротким видео в свадебном платье с надписью «Уж замуж невтерпёж».