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Фотофакт: мумию в кроссовках обнаружили в горах Алтая

31 июля 2016 16:07
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В горах Алтая археологи нашли захоронение, возраст которого предположительно, около 1500 лет. В захоронении обнаружена мумия тюркской женщины. Рядом с телом находились и другие предметы – различная утварь, одежда, узда, баранья голова, кости других животных. 

Как сообщили представители монгольского музея Khovd, после тщательного изучения останки станут частью экспозиции.

Пользователей соцстей поразила обувь захороненной женщины, похожая на современные кроссовки. Некоторые предположили, что мумия – путешественник во времени.

# Археология # калейдоскоп

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