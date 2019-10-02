Тяжело вставать по утрам? Это простое упражнение зарядит энергией на весь день

Валерия Борисевич, корреспондент:

Осень набирает обороты, и, как утверждают психологи, более тысячи минчан в полной мере ощутят, что такое осенняя хандра. А справиться с сезонными недомоганиями поможет йога! Йога давно обосновалась в списках самых популярных хобби. Сейчас сложно найти человека, которому в йогу путь заказан – считают специалисты. Такое занятие подходит абсолютно всем, главное – подойти к делу с умом. С этим мнением солидарна и Анна – давний любитель этого восточного направления. Женщина утверждает: йога способна исцелить не только тело, но и душу, и даже наладить личную жизнь.

Анна Ермакович, руководитель йоги-танца:

Йога – это не практика, не фитнес, это образ жизни, меняет очень многое. Если сказать просто, я нашла любимого человека на занятиях по йоге, это замечательный муж и отец моего ребенка. Я ушла с работы, полностью изменила характер деятельности, я стала вести здоровый образ жизни. Я в ужасе, как я жила до этого, что я ела. Я стала здоровее.

Психологи уверены: сезонная вялость не повод бить тревогу, но это отличные повод погрузиться в новое хобби. Здесь йога оказывается как нельзя кстати!

Наталья Яковенко, психоаналитик:

Всем нам важно разбираться в себе, как-то прислушиваться к себе и в определенной степени хандра свойственна любому человеку, наверное, вопросы возникают тогда, когда она слишком сильная. Любые способы для самовыражения, любое творчество, которое способствует тому, чтобы вот это внутреннее переживание сделать внешним, оно будет целительно.

Как ни странно, йога для женского организма – настоящее открытие! Специалисты уверены: восточное таинство нормализует все сферы деятельности эндокринной системы. Вместе с шалящим гормональным фоном можно также подлечить нервы, привести в порядок суставы и размять связки.

Ольга Филиппова, инструктор по хатха-йоге:

Даже буквально 5-10 минут, внутреннюю энергию заряжают буквально несколько движений. Медитация и йога помогают почувствовать внутри гармонию – это такое удивительное чувство, которое заряжает все тело, весь ум и все свое сознание. Это ощущение благодарности дню, ощущение баланса и энергии в том числе.

Эта поза основная, не травмоопасная, можно просто попробовать и зарядиться энергией своего дня. Вытянуться вверх за макушкой, вытянуть позвоночник, слегка подвернуть копчик вперед, пальчиками рук потянуться вниз и закройте глаза на несколько секунд. Настраивайтесь на свой день, заряжаясь энергией.