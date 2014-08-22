Власти Парижа призывают влюбленных больше не вешать на городские мосты «замочки любви». Вместо этого они вдохновляют их делать совместные селфи

Власти Парижа призывают парочки влюбленных туристов больше не вешать на городские мосты замочки. Вместо этого они вдохновляют их делать совместные селфи на фоне многочисленных парижских достопримечательностей. Для этого на асфальте расклеивают вот такие сердечки с напоминаниями. Замки с именами влюбленных начали появляться на парижских мостах более пяти лет назад. В результате, к примеру, на мосту Архиепархии рядом с Собором парижского богоматери образовались 27 тонн лишнего веса.

Но есть и те, кто предпочитает селфи. Эта пара из Латвии говорит, что не доверяет замочкам, поскольку их все равно срежут. В прошлом году на День Святого Валентина власти Парижа действительно срезали большую часть замков. Однако они очень быстро «наросли» снова...