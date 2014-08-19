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В Гонконге отметили традиционный китайский Фестиваль голодных духов

19 августа 2014 09:52
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Запах ладана и горящей бумаги наполнил в воскресенье улицы Гонконга. Он знаменует начало традиционного китайского праздника, известного под названием Фестиваль голодных духов.

Его отмечают ежегодно в 15-й день седьмого месяца по китайскому лунному календарю. Жители страны верят, что в этот день открываются ворота в ад и тысячи духов проникают в мир людей.

Чтобы задобрить призраков, им предлагают различные дары — еду, благовония и даже искусственные деньги. Кроме того, на улицах города появляются временные театры, сделанные целиком из бамбука, где проходят различные представления.

Многие китайцы верят, что говорить напрямую о мёртвых нельзя — это привлекает злых духов. Однако некоторые молодые люди решили нарушить это табу, организовав траурный показ мод.

В ходе представления актёры даже сыграли ненастоящую свадьбу. По словам организаторов, на подготовку показа ушло три месяца и около 130 тысяч долларов.

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # калейдоскоп # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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