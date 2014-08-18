Передвижные места сделали для болельщиков в Австралии. В Австралии изобрели новый суперэксклюзивный вид сидений для болельщиков регби. Места находятся прямо на поле, перемещаются и оборудованы камерами. Как это выглядит давайте посмотрим.



Места в центральном секторе всегда считались самыми лучшими на стадионе. Однако для австралийских болельщиков наблюдение за игрой переходит на качественно новый уровень. Спонсоры сборной страны по регби создали вот такой аттракцион.



Эти передвижные сиденья называются Slideliner. Они расположены с боковой линии и позволяют следить за игрой буквально на поле, при этом постоянно передвигаясь, чтобы не упустить ни одного яркого момента.



Установлены они на Сиднейском олимпийском стадионе. Пока эта система проходит первые испытания.



Места управляются оператором при помощи джойстика. Скорость их движения до 20 километров в час.



Возле каждого места будет располагаться минихолодильник с прохладительными напитками. Кроме того, в сиденья вмонтированы видеокамеры. При помощи них можно будет делать снимки и сразу загружать их в социальные сети. Для этой цели у каждого места будет ещё и планшет с подключением к Интернету.