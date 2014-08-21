В океанариуме Парижа поселилась русалка. Роль русалки исполняет 25-летняя студентка из Ла-Рошеля

Посетителям парижского океанариума предлагают завораживающее зрелище. Гостей приветствует настоящая русалка. Точнее, не совсем настоящая, конечно. Но девушка так долго плавает под водой без специального снаряжения и настолько непринужденно орудует накладным хвостом, что у детей подлинность этой русалки не вызывает никаких сомнений. Русалка по имени Клер грациозно передвигается в окружении скатов, морских окуней и ставридовых.

Роль русалки исполняет 25-летняя студентка из Ла-Рошеля. В обычное время она учится на доктора наук в парижском университете Новая Сорбонна. Чтобы научиться надолго задерживать дыхание, ей пришлось усердно тренироваться. Находясь под водой, она также почти не видит. Однако всё это не мешает Клер по-настоящему чувствовать себя «как рыба в воде» и получать от этого удовольствие.