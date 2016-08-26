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Взвешивание животных началось в зоопарке Лондона – всего 19 тысяч особей

26 августа 2016 07:35
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Новости Великобритании. В одном из крупнейших зоопарков Европы – в Лондоне началась крайне хлопотная, но важная процедура – взвешивание питомцев. Все бы ничего вот только их 19 тысяч. Причем сделать это обязательно для всех животных – от муравья до слона.

С некоторыми обитателями зоопарка (например, со львами) сложнее всего – они не ведутся на уговоры и куски мяса, которое закреплено на измерительных рулетках. На проверку здоровья царя зверей может уйти целый день, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что такая процедура проходит каждый год.

# Зоопарк # калейдоскоп

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