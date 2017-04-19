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В Австралии акула убила 17-летнюю серфингистку

19 апреля 2017 11:21
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Новости Австралии. Трагедия разыгралась вблизи города Эсперанс. Все произошло на глазах у отца девочки.

Белая акула напала на 17-летнюю девушку, когда та занималась серфингом. Хищная рыба вцепилась в ногу спортсменке и серьезно ее повредила.  На место происшествия уже через несколько минут прибыли медики. Девочку спасти не удалось, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Несколько лет назад аналогичное происшествие произошло во Франции.

Подросток тренировался на доске в зоне, закрытой для плавания из-за повышенного риска нападения акул.

Мальчик находился в 15 метрах от берега в тот момент, когда на него напала акула (здесь подробнее).

# Нападения хищников # калейдоскоп

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