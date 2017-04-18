25-летняя медсестра из Речицы представит Беларусь на новом международном конкурсе красоты

Новости Беларуси. На международном конкурсе красоты «Краса Вселенной» определилась участница от Беларуси. В нынешнем году страну представит 25-летняя Екатерина Дубровская.

Екатерина Дубровская. Фото: katynushka

«Краса Вселенной» – это молодой конкурс, который проводится впервые. Его называют единственным международным конкурсом красоты российского производства. Слоган соревнования между девушками – «Ярче звезд!», потому что участницы этого конкурса должны обладать не только внешней красотой, но и развитыми личностными качествами. Например, в анкете участницы одно из требований – наличие интеллектуальных качеств и стремление к самосовершенствованию. Обладательница титула «Краса Вселенной» получит денежное вознаграждение в 25 тысяч долларов и корону.

Фото: katynushka

Участницы конкурса – незамужние девушки выше 165 см от 18 до 26 лет. Интересно, что организаторы отмечают, что подать заявку может девушка без модельного опыта и титулов конкурсов красоты.

Фото: katynushka

Представительница Беларуси – Екатерина имеет награды на конкурсах красоты – в 2017 году она стала мисс города Речица. На этом же конкурсе ей достался еще один приз – Мисс Фитнес. Кстати, в своей видеовизитке к «Красе Вселенной» девушка отмечала, что любит заниматься фитнесом и готовить – на региональном конкурсе она угощала жюри драниками.

Фото: katynushka

После участия в конкурсе «Мисс Речица» Екатерина отмечала, что такие конкурсы – это физически тяжело. «На сцене мы, конечно, все веселые. Улыбаемся, показываем себя. А все, что за кулисами происходит – там и остается. Нужны постоянные и усердные тренировки, репетиции – иногда по 4 часа, много дефиле – от них были мозоли, не кушали иногда – просто не было на это времени».

Фото: katynushka

После победы на местном конкурсе девушка говорила, что она получила невероятное удовольствие от участия, и теперь ей хочется попробовать себя еще где-то. И такая возможность появилась – в начале апреля Екатерина стала финалисткой «Красы Вселенной».

Фото: katynushka

Белорусская участница связала свою жизнь с медициной – она работает медсестрой в операционном блоке в больнице города, мисс которого стала. Сейчас Екатерина получает второе высшее образование – хочет стать психологом.

Фото: katynushka

Екатерина Дубровская, белорусская участница конкурса «Краса Вселенной»:

Другая сторона моей жизни, когда я надеваю белый халат и маску и иду в операционную – там не до шуток и нет времени на ошибки. Часто встречаю рассветы с зажимом и скальпелем в руках. Профессия тяжелая, но любимая. В эфире одной из радиостанций у Екатерины спросили, какими качествами должны обладать участницы конкурсов красоты. Девушка ответила, что главное – это доброта, искренность, харизматичность и ... стеснительность – «не нужно быть похабной и говорить только о себе».

Фото: katynushka

Также Екатерина советует всем заниматься фитнесом и больше улыбаться. Она сторонница здорового образа жизни. Ее рост – 165 см, а вес 49 кг. Также участница «Красы Вселенной» обладает роскошной косой – длина волос девушки 85 см.

Фото: katynushka

Финал соревнования прекрасных девушек – «Краса Вселенной» пройдет в России в сентябре 2017 года.