Идеальный способ проверить будущего супруга: просто заварите чай

Если вы не уверены, станет ли ваша вторая половинка хорошим супругом, есть хороший способ это проверить. Житель Японии изобрел такой метод проверки и опубликовал его в своем аккаунте в Twitter. Как сообщает портал SoraNews24, суть теста заключается в чашке заваренного чая.

Фото: twitter.com/r_itt_su

Японец написал под своим постом: «Если вы говорите, что не знаете, будет ли ваш кавалер хорошим мужем, то я дам вам совет. Поможет кувшин чая со льдом». По словам автора, нужно приготовить чай и поставить напиток в холодильник. Ну а дальше – наблюдайте, что будет с ним происходить. Момент истины – когда в кувшине практически не останется чая. Как правильно заваривать и пить чай? Читайте здесь. Какой партнер окажется хорошим супругом? Тот, кто сделает новый напиток. А если он оставит почти пустую емкость и будет ждать, пока вы сами нальете туда чай, то поищите другого претендента на роль будущего мужа или жены.

Фото: instagram.com/shibaniduttaphotography