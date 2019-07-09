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Идеальный способ проверить будущего супруга: просто заварите чай

09 июля 2019 13:21
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Если вы не уверены, станет ли ваша вторая половинка хорошим супругом, есть хороший способ это проверить. Житель Японии изобрел такой метод проверки и опубликовал его в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщает портал SoraNews24, суть теста заключается в чашке заваренного чая.

Идеальный способ проверить будущего супруга: просто заварите чай-1

Фото: twitter.com/r_itt_su

Японец написал под своим постом: «Если вы говорите, что не знаете, будет ли ваш кавалер хорошим мужем, то я дам вам совет. Поможет кувшин чая со льдом».

По словам автора, нужно приготовить чай и поставить напиток в холодильник. Ну а дальше – наблюдайте, что будет с ним происходить. Момент истины – когда в кувшине практически не останется чая.

Как правильно заваривать и пить чай? Читайте здесь.

Какой партнер окажется хорошим супругом?  Тот, кто сделает новый напиток. А если он оставит почти пустую емкость и будет ждать, пока вы сами нальете туда чай, то поищите другого претендента на роль будущего мужа или жены.

Идеальный способ проверить будущего супруга: просто заварите чай-4

Фото: instagram.com/shibaniduttaphotography

Этот лайфхак быстро набрал популярность среди пользователей Twitter. Многие согласились, что такой способ действительно эффективен, а некоторые даже предложили свои варианты проверки. Например, с упаковкой и крышкой от пластиковой бутылки или втулкой.

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Вопросу счастливой семейной жизни даже посвящены научные проекты. Психолог Ли Энн Харпер из Калифорнийского университета провел исследование и выяснил, что если вы посмотрите на детские фотографии вашего партнера и улыбнетесь, то менее вероятно, что вы разведетесь. Доказано, что такие люди разводятся в пять раз реже.

# Психология # калейдоскоп

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