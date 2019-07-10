На 89 году жизни скончался агент Z из фильма «Люди в чёрном»

Новости США. 9 июля на 89 году ушёл из жизни актёр Рип Торн, сыгравший агента Z в фильме «Люди в чёрном».

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера, Торн умер в окружении своей семьи — супруги Эми Райт и двух дочерей.

Элмор Руал «Рип» Торн-младший родился 6 февраля 1931 в Техасе. Хотя сперва мужчина поступал в университет, чтобы изучать сельское хозяйство, а потом перешёл в другой университет с целью заниматься архитектурой, в итоге он остановился на театральном отделении.