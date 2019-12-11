«В Витебской области, в Швеции такие и в Канаде». Откуда взялся лось в кабинете главы РНПЦ онкологии

Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы – охотник, я знаю. У Вас трофеи, хобби.
Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Хобби – да. У нас же так говорят охотники, что легальная пьянка на природе. Но это шутка. Теперь этого уже нет. Это уже, так скажем, относительно. Но я и не кровожадный охотник.
Охота позволяет расслабиться. Вообще, работа врача сложна и психологически тяжёлая. Особенно – онколога. У нас же так: если ты пришёл онкологом, год если ты проработал, ты на всю жизнь остался. А те, кто не могут, они уходят же. И ты забываешь всё. Стоишь там, на номере за птицей или что-то там, и ты расслабляешься. Полностью расслабляешься, всё это выходит из головы.