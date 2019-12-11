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«В Витебской области, в Швеции такие и в Канаде». Откуда взялся лось в кабинете главы РНПЦ онкологии

11 декабря 2019 10:14
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Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы – охотник, я знаю. У Вас трофеи, хобби.

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Хобби – да. У нас же так говорят охотники, что легальная пьянка на природе. Но это шутка. Теперь этого уже нет. Это уже, так скажем, относительно. Но я и не кровожадный охотник.

Охота позволяет расслабиться. Вообще, работа врача сложна и психологически тяжёлая. Особенно – онколога. У нас же так: если ты пришёл онкологом, год если ты проработал, ты на всю жизнь остался. А те, кто не могут, они уходят же. И ты забываешь всё. Стоишь там, на номере за птицей или что-то там, и ты расслабляешься. Полностью расслабляешься, всё это выходит из головы.

«В Витебской области, в Швеции такие и в Канаде». Откуда взялся лось в кабинете главы РНПЦ онкологии-1

Это лось с моей деревни. Это лось – там, где я вырос. Я, вообще, сам из Витебской области. Это самый край Беларуси. И там уже через озеро большое начинается Псковская область. И лось оттуда.

Они там с такими рогами растут. В Витебской области, в Швеции такие и в Канаде. У них особенное – что называется «лопата».

«В Витебской области, в Швеции такие и в Канаде». Откуда взялся лось в кабинете главы РНПЦ онкологии-4

А первый выстрел был – я пробил туда. Лось вышел прямо на меня, и я, наверное, с испуга пробил ему ухо – дырочка вот там есть. А потом он повернулся, и я уже застрелил его.

«В Витебской области, в Швеции такие и в Канаде». Откуда взялся лось в кабинете главы РНПЦ онкологии-7

# Охота в Беларуси # калейдоскоп # Олег Суконко

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