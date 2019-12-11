«В 30-ых годах делали с ликами партийных деятелей». Показываем раритетные новогодние игрушки

11 декабря 1931 года в СССР были приняты правила уличного движения, а через несколько лет на елках советских граждан появились новогодние игрушки, изображавшие и инспекторов ГАИ. Эти игрушки были из прессованной ваты.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – коллекционер – Андрей Бегун.

До 1931 года не было, вообще, никаких новогодних елочных игрушек?

Андрей Бегун, коллекционер:

Они были, но такой праздник, как Рождество считался буржуазным пережитком и в начале 30-ых годов партия и правительство решили вернуть на елки игрушки и вернуть детям праздник. С тех пор на наших советских елках висят елочные игрушки, сначала ватные, потом стеклянные.