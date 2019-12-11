«В 30-ых годах делали с ликами партийных деятелей». Показываем раритетные новогодние игрушки
11 декабря 1931 года в СССР были приняты правила уличного движения, а через несколько лет на елках советских граждан появились новогодние игрушки, изображавшие и инспекторов ГАИ. Эти игрушки были из прессованной ваты.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – коллекционер – Андрей Бегун.
До 1931 года не было, вообще, никаких новогодних елочных игрушек?
Андрей Бегун, коллекционер:
Они были, но такой праздник, как Рождество считался буржуазным пережитком и в начале 30-ых годов партия и правительство решили вернуть на елки игрушки и вернуть детям праздник. С тех пор на наших советских елках висят елочные игрушки, сначала ватные, потом стеклянные.
В 30-ых годах елочные игрушки делали с ликами партийных деятелей. Очень быстро эту традицию убрали, потому что разбить лик вождя считалось очень плохой приметой.
Елочные игрушки – это отражение эпохи. Если это 30-ые годы, то это какие-то партийные деятели, машинки ГАИ, самолеты. Если это Великая Отечественная война, то это игрушки в виде солдата и медсестры. Если это покорение космоса, то это космонавты и корабли.
В Национальном историческом музее сейчас открылась выставка раритетных елочных игрушек. Это часть вашей коллекции?
Андрей Бегун:
Это полностью моя коллекция. Коллекция насчитывает более двух тысяч экспонатов. Я считаю, что это одна из самых больших коллекций в мире, по крайней мере заявленных.
В Национальном историческом музее собраны наиболее интересные артефакты, которые отображают развитие елочной игрушки от зарождения, а это всего лишь конец XIX века, до наших дней.
Есть ли какие-то критерии, по которым вы выбираете игрушки?
Андрей Бегун:
Нужно понимать, что в разных странах ёлочная игрушка – это совершенно разных артефакт. Например, а в Африке елочная игрушка может быть сделана из бананового листа и ее вешают на рождественское дерево, это обычно пластиковая китайская елка, на самом деле. В Перу в долинах реки Амазонки...
Там есть ёлочные игрушки?
Андрей Бегун:
Всем известный город Икитос, потом 3 часа на лодке и ты попадаешь в отсутствие цивилизации, но каково было мое удивление, когда я через переводчика пытался уточнить, есть ли что-то такое своеобразное и мне из загашника вытащили прообраз елки, сделанной из местного какого-то растения, и местные игрушки в виде местной флоры и фауны.