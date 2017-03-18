«Фантазия, компьютер и мозг». Как белорусские айтишники покоряют весь мир

«Уж сколько раз твердили миру, что Беларусь способна и умна. И, слава Богу, впрок». Это я перефразировал баснописца Крылова с позитивным смыслом. «Мир танков», Viber, MSQRD – все это вышло из-под пера белорусских «программописцев». И не только эта «троица» славит наших айтишников. Вот, например, цитата из влиятельной немецкой газеты «Deutsche Welle»: «...Беларусь превратилась в одного из крупнейших производителей программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе». Белорусский Парк высоких технологий имеет большой потенциал и перед ним Президентом страны поставлены на этой неделе новые задачи, а в довесок у ПВТ появился новый руководитель. Ольга Петрашевская продолжит тему.

Павел Литвинко, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, директор компании-разработчика:

Я студент 5 курса БГУИР, у меня есть своя компания, занимаемся разработкой чат-ботов. Это приложения, которые умеют понимать речь человека на естественном языке и решать какие-то задачи.

Решать задачи в том числе и своей компании, когда сам еще ходишь на лекции и семинары, словно запрограммировано у многих айтишников. Разрабатывать, не теряя ни дня и ни месяца. Ведь здесь как на скачках: пока берешь барьер, другие могут быть уже на финише. Но Павлу удалось преодолеть как минимум одно, для многих определяющее, препятствие – найти инвестора. Теперь надеется, что отражение в реальности появится и у новшеств в законодательстве, которых очень ждут в сфере высоких технологий.

Павел Литвинко, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, директор компании-разработчика:

В нашей стране действительно созданы хорошие условия для бизнеса. Буквально подготовить документы, сходить и зарегистрировать компанию занимает один день. Но у нас еще не все законодательство адаптировано под IT. Есть много бумажной работы.

О том, что изменения буквы закона нужны, чтобы поставить восклицательный знак в мировом IT-пространстве, говорили на встрече Александр Лукашенко и те, кто уже сумел написать код успеха в области высоких технологий. Мозги в Беларуси есть, об этом за рубежом едва ли не лучше нас знают, но именно законодательные нюансы порой становятся вирусом, который, как в любом компьютере, в лучшем случае очень тормозит процесс.

Виктор Прокопеня, инвестор компании ООО «EXP Capital», ООО «Banuba Development»:

Компания заработала деньги, привела их в Беларусь, она уже не может заплатить никому за рекламу. И, получается, она вынуждена оставлять деньги там, чтобы оттуда платить. Речь идет о таких изменениях в законодательство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это нам даже в плюс будет. Мы, благодаря вам, заставим других, которые собирают лишнюю бумагу, уйти от этого бумаготворчества.

Фишка IT-сферы, кроме прочего, в том, что для солидных заработков не нужны пафос и нагромождение станков. Небольшой кабинет, люди в кедах, а производительность труда, к примеру, в этой компании – 185 тысяч долларов на одного сотрудника.

Продавать IT-услуги уже давно не новинка для нашей страны. По итогам 2016 года Парк высоких технологий на экспорте заработал 820 млн долларов. И это в 40 раз больше, чем было в 2007 году. Кстати, на этой неделе у ПВТ появился новый руководитель – Всеволод Янчевский.

Всеволод Янчевский, директор государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий»:

Вполне вероятно, будут приняты такие очень принципиальные существенные решения. Дается полный «зеленый свет» развитию IT-отрасли.

«Зеленый свет» может изменить и скоростной режим на высокотехнологичной дороге нашего героя Андрея – через пару лет он как раз защитит диплом в вузе. Пока же занимается мобильной разработкой и, рассуждая об IT-атмосфере в Беларуси, надеется, что со временем мы будем продавать не только «мозговые» услуги, а чаще –созданный от идеи до стопроцентной загрузки продукт.

Андрей Раукуть, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

В нашей стране очень мало продуктовых компаний. Если будут продуктовые компании и государство будет лояльным, думаю, инвесторы подтянутся. Потому что программисты Беларуси считаются весьма востребованными и умными людьми.

Беларусь – один из мировых лидеров по объему экспорта услуг в сфере информационных технологий на душу населения. Фамилии наших айтишников периодически выстреливают то в Штатах, то в Лондоне. И изменения в законодательстве должны в том числе заинтересовать профи остаться дома.

Впрочем, аналогичную задачу – убедить разработчиков-ученых не уходить в бизнес, увольняясь из вузов, – уже решили в БНТУ. Прямо при университете создали технопарк, чтобы преподаватели и студенты могли реализовываться, не отвлекаясь от лекций.

Виталий Гмырак, руководитель научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

От стадии стартапа, от идеи и заканчивая успешным высокотехнологичным инновационным бизнесом.

Разработали здесь и эндопротез коленного сустава, и специальную добавку, которая спасает асфальт от температурных трещин. А через год-два планируют презентовать строительный 3D-принтер.

Если обо всех этих технологиях знать и еще, что самое важное, научиться всеми ими пользоваться, кажется, весь мир будет в твоих руках. Кстати, эту руку изготовили на 3D-принтере, разработанном и созданном в Беларуси. Но после этого ученые в буквальном смысле вошли во вкус и смоделировали агрегат, который тоже распечатывает, но уже шоколадом. Вот что значит и инновации могут быть в шоколаде.

Чтобы распечатать вот такую вазочку, нужно лишь зайти в интернет, скачать модель и, в общем-то, нажать на кнопку. Масса заправляется в обычный медицинский шприц, а собран сладкий аппарат из деталей, тоже созданных на 3D-принтере. Правда, таким, пластиковым, уже никого не удивишь, а вот у пищевых в мире не больше десятка производителей.

Кирилл Маркин, инженер по наладке и испытаниям:

Из Казахстана приезжали, они готовы приобрести даже опытный образец, не дожидаясь выхода в серию.

Пожалуй, еще одна условная проблема для белорусских разработчиков в любых сферах – сложность с принятием нового. Если нельзя потрогать руками, сразу недоверие и боязнь рисков.

Александр Яковлев рассказывает о разработанной платформе для аграриев. Мониторит поля со спутника, экономит семена, топливо, даже советует, где стоит подсыпать больше удобрений. Но вот поверить технологии, а не человеку, нашему человеку порой очень непросто.

Александр Яковлев, сооснователь компании-разработчика онлайн-платформы для точного земледелия:

Государственные предприятия, которые занимаются сельским хозяйством, там часто работают люди предыдущего поколения, которые иногда не умеют обращаться с компьютерами, некоторые просто не хотят учиться. Развитие IT есть, но еще много чего нужно сделать.

А это Дмитрий Синяк, агроном с 30-летним опытом, считающий, что прогресс, как озимые, не остановишь. Но узреть сорняк, как он, говорит, не сможет ни один компьютер.

Дмитрий Синяк, главный агроном сельскохозяйственного комплекса «Острошицы»:

Без того опыта, который пройден за многие годы, это все в одну программу нельзя вложить. Многое зависит даже от той интуиции.

Возможно, Дмитрий Сергеевич когда-то изменит свое мнение и запустит комбайн с пульта, продолжая листать журнал «Аграрий-инноватор». А разработать убедившую опытного агронома программу запросто может будущее белорусских технологий Данила. По крайней мере он сам согласен только на такое развитие событий.

Данила Маньковский, учащийся 4 класса средней школы № 12 Орши:

Только фантазия, компьютер и мозг. И у меня будет своя компания, известная не по всей стране, а по всему свету.

Чтобы в будущем белорусские айтишники еще увереннее говорили на мировом языке, ПВТ дает им возможность проявиться с возраста, в котором поколение постарше еще и не слыхало о компьютере. Технологии не шагнули, а в шпагате прыгнули вперед. И мы уже привыкли оплачивать, заказывать и жить с помощью ноутбука и мобильного телефона. Тем интереснее, что разработают завтра и будет ли это придумывать человек.