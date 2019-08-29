Певица Наргиз впервые после разрыва с Максом Фадеевым рассказала, что между ними произошло на самом деле

Новости России. Певица Наргиз дала первое откровенное интервью после разрыва с продюсером Максом Фадеевым. В почти часовой беседе с Ириной Шихман певица рассказала о своих взаимоотношениях с продюсерским центром и о том, что стало причиной громкого расставания. По словам исполнительницы, сейчас она чувствует некое перерождение и смогла задышать полной грудью. Во время сотрудничества с продюсерским центром MALFA Наргиз ощущала к себе потребительское отношение. Артистка добавляет, что она постоянно зарабатывала деньги, а домой заезжала только для того, чтобы собрать свои чемоданы. «Тур под угрозой срыва». Макс Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Бывало и так, что исполнительницу даже не предупреждали о предстоящих концертах. Один такой случай произошёл с мероприятием, которое было назначено на ноябрь. Наргиз узнала о концерте за полгода, всё готовила сама вместе со своей командой. В итоге концерт прошёл успешно, но артистка, вложив полтора миллиона рублей, заработала 750 тысяч. Ей сказали, что выручка за мероприятие составила всего миллион, однако исполнительница предполагает, что продюсерский центр заработал намного больше. Певица также упомянула, что многое для своего коллектива и для концертов она покупает сама.

Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Наргиз, певица:

У меня 13 человек в коллективе, которые сидят на моей шее, я их сама кормлю. <…> Я свои наушники мониторные и микрофон покупала за свои деньги. Все мои наряды, всю мою сценографию, всю декорацию я покупала за свои собственные деньги, музыкантов одевала всегда сама. Также Наргиз рассказала, что за время гастрольной деятельности не было времени всерьёз заняться здоровьем. У певицы постоянные бронхиты и, по её словам, в какой-то момент её «аптечка увеличилась до размеров чемодана». В ходе беседы исполнительница пояснила, кто на самом деле руководит продюсерским центром MALFA, и почему, по её мнению, артисты покидают этот центр. «Ухожу в монастырь». После инцидента с Фадеевым Наргиз собралась оставить сцену

Фото: instagram.com/nargizzakirova_official

Наргиз также вспомнила, при каких обстоятельствах познакомилась с Фадеевым. Она заверила, что, подписывая контракт, даже толком его не прочитала: так очарована она была обаянием кумира. Однако с начала сотрудничества исполнительница ни разу не услышала от Фадеева похвалы в свой адрес. И ни разу продюсер не пришёл на концерт артистки. Исполнительница несколько раз хотела уйти, поскольку считала, что к ней относятся не так, как она того достойна. Но Фадеев обычно связывался с Наргиз, убеждал, что теперь всё будет по-другому. Артистка поддавалась на уговоры и продолжала сотрудничество. Один из таких напряжённых моментов случился, когда должен был выйти клип певицы. Она сама написала текст на музыку продюсера, это был реквием об отце Наргиз. Текст утвердили со скрипом. Далее артистка предложила снять всё в старой усадьбе, идею одобрили, но настаивали, чтобы там была реклама. Исполнительница возразила, поскольку эта песня была очень важна для неё. После этого съёмки клипа перенесли. Причиной назвали нехватку денег. Однако в тот же день MALFA выпустила другой клип без рекламы, что очень обидело Наргиз.

Фото: instagram.com/nargizzakirova_official