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В Париже до +14, а в Варшаве +8 и кратковременный дождь – погода в Европе на неделю

11 апреля 2026 18:12
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +14, а в Варшаве +8 и кратковременный дождь – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура до +14. В Вене +16 и без существенных осадков. В Риме также без осадков и до +25. В Мадриде столбики термометров покажут +10 и будет дождь. 

В Париже до +14, а в Варшаве +8 и кратковременный дождь – погода в Европе на неделю-4

В Софии до +15 и облачно. В турецкой столице до +8 и осадки не предвидятся. В Афинах +15 и возможен кратковременный дождь.

В Париже до +14, а в Варшаве +8 и кратковременный дождь – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге дождь и до +12 градусов. В Вильнюсе +10. В Варшаве +8 и кратковременный дождь. +10 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная с солнечными прояснениями погода – +12 градусов.

# Погода

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