В Париже до +14, а в Варшаве +8 и кратковременный дождь – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура до +14. В Вене +16 и без существенных осадков. В Риме также без осадков и до +25. В Мадриде столбики термометров покажут +10 и будет дождь.
В Софии до +15 и облачно. В турецкой столице до +8 и осадки не предвидятся. В Афинах +15 и возможен кратковременный дождь.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге дождь и до +12 градусов. В Вильнюсе +10. В Варшаве +8 и кратковременный дождь. +10 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная с солнечными прояснениями погода – +12 градусов.