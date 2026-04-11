В Париже до +14, а в Варшаве +8 и кратковременный дождь – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура до +14. В Вене +16 и без существенных осадков. В Риме также без осадков и до +25. В Мадриде столбики термометров покажут +10 и будет дождь.

В Софии до +15 и облачно. В турецкой столице до +8 и осадки не предвидятся. В Афинах +15 и возможен кратковременный дождь.