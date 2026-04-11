От -3 до +18 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели погоду будут определять холодные неустойчивые воздушные массы. Ночью местами, утром и днем, на большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах ожидается слабый туман, возможен гололед, и на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2, местами до-5. Максимальная днем +3..+9, по югу до +11 градусов.

Со вторника по четверг территория Беларуси в основном будет находиться на южной периферии антициклона. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, ветер восточной четверти – умеренный, днем местами по югу – порывистый. Температурный фон станет выше. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до +6. Днем она составит +9..+16, по югу до +18. К концу недели в отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+ 8, преобладающая температура воздуха днем +11..+18.

Подробный прогноз по областям страны: