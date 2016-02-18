В Минске проходит уникальная выставка велосипедов 19 и 20 века

Новости Беларуси. От 60 и старше. Выставка велосипедов 19-20 века открылась в национальном историческом музее. Экспонаты рассказывают историю своих владельцев — портного, врача, кондитера. О том, что велосипед — это не только средство передвижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самому молодому — за 60, а на самом возрастном ездил итальянский стрелок 2 века назад. А этот велосипед оборудован специально для работы врача: место для медицинских инструментов и охлаждающая камера на багажнике, чтобы можно было перевозить пенициллин.

Велосипед — это даже не средство передвижения, а мобильная кондитерская или мясная лавка. А это, например, целая мастерская портного. На велосипеде можно было сшить наряды любой тяжести, даже свадебное платье.

Для ремесленников минувшей эпохи велосипед был буквально кормильцем - своеобразный мобильным кабинетом. Поэтому каждый мастер - будь то парикмахер, артист, сапожник или столяр - свой велосипед изобретал заново. И колесил на нем от дома к дому, предлагая услуги. Каждый двухколесный как произведение искусства — второго такого точно нет.

Инга Риччи, куратор выставки:

Каждый из велосипедов является авторским проектом. Каждый из экспонатов представляет инженерные дополнения в виде каких-то навесных подков, либо это уже смонтированная витрина вместе с жаровней.

Собрал такую коллекцию тружеников итальянец Маурицио. Свои «бичиклетто» искал на протяжении 40 лет. Начиналось все с велосипеда сапожника.

Маурицио Урбинати, коллекционер велосипедов (Италия):

Я помню, в детстве к нам приезжал такой мастер на велосипеде и чинил всей семье обувь, поэтому я и начал собирать их как воспоминание из детства, которые меня всколыхнули. В вашей стране впервые, но с удовольствием прокатился бы по ней на велосипеде.

Примечательно, что каждый велосипед оригинальный и не подвергался реставрации. Даже детали — будь то шляпа шарманщика или весы молочника — не менялись на протяжении многих лет. И они уже нашли поклонников — тех, кто согласен, что в велосипеде может быть вся жизнь.

Кстати, все велосипеды на ходу, причем не только как транспортное средство. С их помощью, можно и каштаны пожарить, и подкову выковать, и портрет нарисовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.