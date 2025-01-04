Мокрый снег и дождь – какая погода ожидается в Беларуси на неделе

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В результате чего в республике ожидается неустойчивая, ветреная, с осадками в виде мокрого снега и дождя погода. Местами туман и гололед. Потеплеет. В ночь на Рождество температура воздуха будет около нуля, днем слабоположительная.

Во второй половине недели по предварительному прогнозу вслед за перемещением холодного фронта ожидается возвращение прохладных воздушных масс с северо-запада Европы, по юго-востоку страны может сказываться влияние малоподвижного фронта. Местами по стране ожидаются осадки, в основном в виде снега. На отдельных участках дорог гололедица. Преобладающая температура воздуха ночью от 0, до -7, при прояснениях в выходные до -8, -13, днем от -5, +1.