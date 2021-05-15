Мужчина надел костюм и стал супергероем. Теперь он вселяет надежду в сердца людей даже без Бэтмобиля

Что нужно, чтобы стать супергероем? По сути, только желание. Хотя в реальной жизни это довольно непросто.

Как сообщает LADbible, житель Шотландии взял себе псевдоним ShadowVision и переехал в американский штат Арканзас. Мужчина решил помогать бороться с преступностью, а своим главным противником выбрал серийного убийцу, который подозревается в нападении на четырёх человек. Трое из них погибли.