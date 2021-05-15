Мужчина надел костюм и стал супергероем. Теперь он вселяет надежду в сердца людей даже без Бэтмобиля
Что нужно, чтобы стать супергероем? По сути, только желание. Хотя в реальной жизни это довольно непросто.
Как сообщает LADbible, житель Шотландии взял себе псевдоним ShadowVision и переехал в американский штат Арканзас. Мужчина решил помогать бороться с преступностью, а своим главным противником выбрал серийного убийцу, который подозревается в нападении на четырёх человек. Трое из них погибли.
Фото: facebook.com/ancientdemons
«Я знаю, что серийный убийца следит за моей страницей. Так что это угроза для тебя: когда я найду тебя, я покажу тебе, что я делаю с серийными убийцами. Я охочусь за тобой прямо сейчас», – написал ShadowVision на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/ancientdemons
Жители Арканзаса с интересом восприняли нового супергероя. Некоторые люди считают, что ShadowVision был или является полицейским. Поскольку кроме необычного жилета, сая, дубинок и щитков на руки как у Бэтмена мужчина носит обычные полицейские штаны и имеет при себе наручники.
Фото: facebook.com/ancientdemons
Супергеройского автомобиля у ShadowVision нет, мужчина придумал легенду, что его машина была взорвана при попытке задержать преступника. Сейчас супергерой как раз собирает средства на покупку транспорта, но в то же время отказывается от вознаграждений за свои дела. Мужчина поясняет, что его целью является спокойствие на улицах, а не нажива.
Фото: facebook.com/ancientdemons
К счастью, преступников на улицах Арканзаса не слишком много, поэтому большую часть времени ShadowVision просто следит за порядком, помогает местным жителям с разными мелкими проблемами, фотографируется и так далее.
Фото: facebook.com/ancientdemons
Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который не собирается становиться супергероем, но совсем не против покататься на крутом авто. Поэтому молодой человек построил свой собственный Бэтмобиль – здесь подробнее.