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Мужчина надел костюм и стал супергероем. Теперь он вселяет надежду в сердца людей даже без Бэтмобиля

15 мая 2021 11:38
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Что нужно, чтобы стать супергероем? По сути, только желание. Хотя в реальной жизни это довольно непросто. 

Как сообщает LADbible, житель Шотландии взял себе псевдоним ShadowVision и переехал в американский штат Арканзас. Мужчина решил помогать бороться с преступностью, а своим главным противником выбрал серийного убийцу, который подозревается в нападении на четырёх человек. Трое из них погибли. 

Мужчина надел костюм и стал супергероем. Теперь он вселяет надежду в сердца людей даже без Бэтмобиля -1

Фото: facebook.com/ancientdemons 

«Я знаю, что серийный убийца следит за моей страницей. Так что это угроза для тебя: когда я найду тебя, я покажу тебе, что я делаю с серийными убийцами. Я охочусь за тобой прямо сейчас», – написал ShadowVision на своей странице в Facebook. 

Мужчина надел костюм и стал супергероем. Теперь он вселяет надежду в сердца людей даже без Бэтмобиля -4

Фото: facebook.com/ancientdemons 

Жители Арканзаса с интересом восприняли нового супергероя. Некоторые люди считают, что ShadowVision был или является полицейским. Поскольку кроме необычного жилета, сая, дубинок и щитков на руки как у Бэтмена мужчина носит обычные полицейские штаны и имеет при себе наручники. 

Мужчина надел костюм и стал супергероем. Теперь он вселяет надежду в сердца людей даже без Бэтмобиля -7

Фото: facebook.com/ancientdemons 

Супергеройского автомобиля у ShadowVision нет, мужчина придумал легенду, что его машина была взорвана при попытке задержать преступника. Сейчас супергерой как раз собирает средства на покупку транспорта, но в то же время отказывается от вознаграждений за свои дела. Мужчина поясняет, что его целью является спокойствие на улицах, а не нажива. 

Мужчина надел костюм и стал супергероем. Теперь он вселяет надежду в сердца людей даже без Бэтмобиля -10

Фото: facebook.com/ancientdemons 

К счастью, преступников на улицах Арканзаса не слишком много, поэтому большую часть времени ShadowVision просто следит за порядком, помогает местным жителям с разными мелкими проблемами, фотографируется и так далее. 

Мужчина надел костюм и стал супергероем. Теперь он вселяет надежду в сердца людей даже без Бэтмобиля -13

Фото: facebook.com/ancientdemons 

Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который не собирается становиться супергероем, но совсем не против покататься на крутом авто. Поэтому молодой человек построил свой собственный Бэтмобиль – здесь подробнее

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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