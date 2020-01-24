В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося

Новости Беларуси. 23 января примерно в полвосьмого вечера в Барановичском районе иномарка сбила лося.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Барановичей за рулём Audi A6 двигался по трассе М1 в сторону Бреста.
Новости Беларуси. 23 января примерно в полвосьмого вечера в Барановичском районе иномарка сбила лося.
Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Барановичей за рулём Audi A6 двигался по трассе М1 в сторону Бреста.
Фото: vk.com/uvdbrest
На 236 км дороги перед машиной оказался лось, переходивший проезжую часть. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль съехал в правый кювет.
Фото: vk.com/uvdbrest
Водитель и 26-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Лось погиб на месте.
Осенью 2019 года в Шумилинском районе Renault сбил лося.
Животное выбежало на трассу – подробнее здесь.