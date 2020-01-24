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В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося

24 января 2020 12:08
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Новости Беларуси. 23 января примерно в полвосьмого вечера в Барановичском районе иномарка сбила лося. 

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Барановичей за рулём Audi A6 двигался по трассе М1 в сторону Бреста. 

В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося-1

Фото: vk.com/uvdbrest 

На 236 км дороги перед машиной оказался лось, переходивший проезжую часть. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль съехал в правый кювет. 

В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося-4

Фото: vk.com/uvdbrest 

Водитель и 26-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Лось погиб на месте. 

Осенью 2019 года в Шумилинском районе Renault сбил лося. 

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# Авария в Брестской области # калейдоскоп

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