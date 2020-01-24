В Барановичском районе Audi насмерть сбила лося

Новости Беларуси. 23 января примерно в полвосьмого вечера в Барановичском районе иномарка сбила лося. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Барановичей за рулём Audi A6 двигался по трассе М1 в сторону Бреста.

Фото: vk.com/uvdbrest

На 236 км дороги перед машиной оказался лось, переходивший проезжую часть. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль съехал в правый кювет.

Фото: vk.com/uvdbrest