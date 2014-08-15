В аэропорту Гамбурга расположились ульи, где живут десятки тысяч пчёл

Эти ульи расположились в необычном для разведения пчел месте – в конце взлетно-посадочной полосы гамбургского аэропорта. Так десятки тысяч пчел помогают специалистам отслеживать влияние самолетов на экологию.

Этому проекту уже 5 лет. Его инициатором является европейская авиастроительная компания Airbus при поддержке руководства аэропорта.

Пчелы собирают нектар со всех уголков территории аэропорта. Это площадь в 12 квадратных километров. Таким образом они предоставляют ценную информацию о наличии металлических и химических отложений в окрестностях.



Результаты такого «биомониторинга» вдохновляют. Оказывается, степень загрязнения в месте взлета и посадки самолетов – не выше, чем в других местах.

Ежегодно эти пчелы в двух ульях производят 160 килограммов меда. Это 600 банок. Продукт полностью безвреден, наоборот - как любой мед, очень полезен. На продажу он не идет, однако такими баночками одаривают клиентов и сотрудников.