Каждый день начинаете свое утро с тренировки на беговой дорожке? А почему бы тем же не заняться вашей собаке? Такова концепция новой услуги, которая появилась в американском городе Александрия.



Спортклуб для собак под названием Frolick Dogs открыл собачий дрессировщик Кевин Джиллиам совместно со своей супругой.

Общая площадь этого собачьего фитнес-клуба – 3 тысячи квадратных метров. По мнению его владельцев, каждая собака здесь найдет уголок по вкусу.

Месячный абонемент для собаки стоит от 45 до 60 долларов, разовый - 10. Многие собаководы считают, что это – хорошее вложение денег.

Некоторые хотят водить своих собак сюда только летом, поскольку для обычных пробежек на улицах слишком жарко, а здесь работают кондиционеры.