Японская фирма устроила в своем офисе пляж

Шум волн и мягкий песок под ногами – не то, что обычно ожидают встретить в офисе. Однако именно такую рабочую среду решила обеспечить своим сотрудникам одна из фирм в Токио.

Настоящий здесь только песок. Все остальное – 3D-проекция и звуковые эффекты. Но и этого оказалось достаточно для нужной атмосферы.

В этой компании работает 310 человек. Не все рабочие помещения выглядят таким образом. Это так называемая ресепшн-зона, где сотрудники компании общаются с потенциальными клиентами, а также проводят рабочие совещания.

Для организации этого офисного пляжа ушло около двух тонн настоящего морского песка.