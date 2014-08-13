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  • В Вашингтоне начато строительство дома из грузовых контейнеров. Идея принадлежит бывшим студентам Католического университета Мэтью Прайсу и Шону Джойнеру

В Вашингтоне начато строительство дома из грузовых контейнеров. Идея принадлежит бывшим студентам Католического университета Мэтью Прайсу и Шону Джойнеру

13 августа 2014 08:34
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В Вашингтоне начато строительство дома из грузовых контейнеров. Идея принадлежит бывшим студентам Католического университета Мэтью Прайсу и Шону Джойнеру. По их словам, такое жилье помогает экономить энергию и стоит намного дешевле обычных квартир.

Дом возводят в нескольких кварталах от Католического университета. Как ожидается, уже осенью туда вселятся студенты. Дом будет состоять из 4 этажей. Каждый этаж — отдельная квартира, в которой будет полная звуковая и теплоизоляция.

Изобретатели надеются, что в будущем из контейнеров будут строить не только дешевые квартиры, но также гостиницы и приюты для бездомных.

# Фотофакт # калейдоскоп # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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